Labaro Viola

La viola vorrebbe riprendere il portiere Terracciano dall'Empoli come vice di Dragowski

La Fiorentina chiederà di nuovo Pietro Terracciano all'Empoli. Il suo contratto facilita la situazione perchèscadrà la prossima stagione. La viola potrebbe quindi fare un colpo a basso prezzo rispetto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 10:01
La viola vorrebbe riprendere il portiere Terracciano dall'Empoli come vice di Dragowski - VERONA, ITALY - JANUARY 27: Pietro Terracciano of ACF Fiorentina during the Serie A match between Chievo Verona and ACF Fiorentina at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on January 27, 2019 in Verona, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
VERONA, ITALY - JANUARY 27: Pietro Terracciano of ACF Fiorentina during the Serie A match between Chievo Verona and ACF Fiorentina at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on January 27, 2019 in Verona, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
News
Dragowski
Lafont
Terracciano
Empoli Fc
Condividi

La Fiorentina chiederà di nuovo Pietro Terracciano all'Empoli. Il suo contratto facilita la situazione perchè
scadrà la prossima stagione. La viola potrebbe quindi fare un colpo a basso prezzo rispetto a Viviano che è valutato di più dallo Sporting Lisbona. Terracciano farebbe così il vice portiere di Dragowski.

Fonte: Corriere dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok