La viola vorrebbe riprendere il portiere Terracciano dall'Empoli come vice di Dragowski
La Fiorentina chiederà di nuovo Pietro Terracciano all'Empoli. Il suo contratto facilita la situazione perchèscadrà la prossima stagione. La viola potrebbe quindi fare un colpo a basso prezzo rispetto...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 10:01
La Fiorentina chiederà di nuovo Pietro Terracciano all'Empoli. Il suo contratto facilita la situazione perchè
scadrà la prossima stagione. La viola potrebbe quindi fare un colpo a basso prezzo rispetto a Viviano che è valutato di più dallo Sporting Lisbona. Terracciano farebbe così il vice portiere di Dragowski.
Fonte: Corriere dello Sport