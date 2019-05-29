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"Traorè alla Juventus, affare fatto per 15 milioni di euro nella casse dell'Empoli"

Il giornalista di RAI Sport Ciro Venerato ha parlato attraverso il sito CalcioNapoli24, queste le sue parole: "Affare in dirittura d'arrivo fra Empoli e Juventus per Traorè, nella classe della società...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2019 16:15
"Traorè alla Juventus, affare fatto per 15 milioni di euro nella casse dell'Empoli" -
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Il giornalista di RAI Sport Ciro Venerato ha parlato attraverso il sito CalcioNapoli24, queste le sue parole: "Affare in dirittura d'arrivo fra Empoli e Juventus per Traorè, nella classe della società Toscana 15 milioni di euro"

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