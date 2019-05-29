"Traorè alla Juventus, affare fatto per 15 milioni di euro nella casse dell'Empoli"
Il giornalista di RAI Sport Ciro Venerato ha parlato attraverso il sito CalcioNapoli24, queste le sue parole: "Affare in dirittura d'arrivo fra Empoli e Juventus per Traorè, nella classe della società...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2019 16:15
Il giornalista di RAI Sport Ciro Venerato ha parlato attraverso il sito CalcioNapoli24, queste le sue parole: "Affare in dirittura d'arrivo fra Empoli e Juventus per Traorè, nella classe della società Toscana 15 milioni di euro"