Buso: "Traore' è un colpo da Fiorentina. Quando allenavo la Primavera vi dico chi era il migliore.."

Renato Buso, ex attaccante di Juventus, Fiorentina, Lazio e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica RMC Sport Live Show. Ecco alcuni passaggi:La Fiorentina ha preso Tr...

Renato Buso, ex attaccante di Juventus, Fiorentina, Lazio e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica RMC Sport Live Show. Ecco alcuni passaggi:La Fiorentina ha preso Traorè, secondo te può diventare un grande centrocampista? "Sicuramente sì, visto che è un classe 2000. E' un giocatore di grande prospettiva e sta facendo già il titolare a Empoli. La Fiorentina sta cercando giocatori così, già oggi la rosa di Pioli è molto giovane. I viola continuano a fare la loro politica sui giovani più interessanti da valorizzare a Firenze". Dei giovani con cui hai lavorato qual è il giocatore che ti ha dato più soddisfazioni? "Direi Piccini, quando alleanavo la Primavera non era un titolare fisso, ma ha fatto una crescita esponenziale. E' un ragazzo di una continuità impressionante, io decisi di tenerlo e di arretrarne la posizione in campo, dall'ala destra lo misi terzino destro. Quello che ha ottenuto è tutto merito suo, con me non ha mai saltato un allenamento".