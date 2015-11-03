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Notizie Piccini Fiorentina

L'ex promessa della Fiorentina Cristiano Piccini è pronto per una nuova avventura: è vicino a firmare con l'Atlético de San Luís in Messico

24 giugno 2024 18:00

Piccini: "Volevo diventare il Totti della Fiorentina ma ho fatto solo una presenza a Firenze, rammarico"

13 dicembre 2022 16:30

Piccini: "Firenze è la mia città, non è stato facile lasciarla. Corvino mi ha cambiato la vita"

28 settembre 2022 12:56

Piccini attacca: "Con Gasperini all'Atalanta mi hanno affossato, trattato non come essere umano"

08 gennaio 2022 13:12

L'Atalanta rispedisce al mittente già a gennaio Piccini, il terzino destro ex viola è un flop da Gasp

23 gennaio 2021 17:07

Gasperini contro Piccini: "È sempre infortunato, dobbiamo capire se ci può essere utile se no ci mette in difficoltà"

29 settembre 2020 19:17

Piccini va in prestito all'Atalanta. Scartato dalla Fiorentina cerca il rilancio con Gasperini

09 settembre 2020 18:18

Scartato dalla Fiorentina prematuramente, dopo il Valencia, Piccini approda all’Atalanta

08 settembre 2020 21:51

TMW, la Fiorentina vuole riportare a Firenze Piccini del Valencia

21 agosto 2020 22:08

Buso: "Traore' è un colpo da Fiorentina. Quando allenavo la Primavera vi dico chi era il migliore.."

08 febbraio 2019 19:03

Corvino: "Vi spiego Zaniolo, Mancini e Piccini. Gli addii a Firenze non colpa mia perchè..."

25 gennaio 2019 09:08

Piccini butta giù il Mestalla: con un eurogol al 94' fa volare il suo Valencia

23 dicembre 2018 17:39

Ag. Piccini: "È tifoso della Fiorentina, il suo sogno è giocare titolare nella squadra viola"

10 ottobre 2018 16:44

Piccini e quel retroscena della cessione viola grazie ad un'amichevole. Il giglio sulla sua mano...

09 ottobre 2018 12:47

La storia di Piccini, il ragazzo cresciuto nella Fiorentina e adesso in Nazionale...

08 ottobre 2018 20:53

Convocati: Biraghi e Chiesa in Nazionale. Out Benassi. C’è anche Piccini...

08 ottobre 2018 16:44

Piccini: "La mia Fiorentina sarebbe favoloso vincesse lo scudetto nel nome di Astori, fenomenali!"

15 settembre 2018 10:53

Cristiano Piccini torna in Spagna: passa al Valencia per 10 milioni di euro

22 luglio 2018 12:59

Viviano ufficiale allo Sporting: "Vengo da Firenze, come Piccini. Miha? Grande allenatore e grande uomo"

22 giugno 2018 18:31

Corvino lo scaricò, adesso l'Inter offre 20 milioni allo Sporting Lisbona per Piccini

09 giugno 2018 12:29

Nuno Gomes: "Che errore andare via dalla Fiorentina. Piccini? Potrebbe tornare in Italia"

06 giugno 2018 17:38

Viola non fare lo stesso errore! Quanti giovani hai perso. Da Piccini, a Militari fino a Mancini

25 maggio 2018 14:59

Ricordate Piccini? Lo vuole Simeone Sr. a Madrid per 25 milioni di euro. Che rimpianto per la Fiorentina...

21 maggio 2018 16:35

Sporting Lisbona: sospesi Piccini e altri 18 giocatori. Il presidente: "Sono bambini viziati"

07 aprile 2018 12:29

Amoruso: "Milenkovic ha buone basi tecniche. Piccini? Migliore di tanti che sono passati di qua"

13 febbraio 2018 19:50

Piccini autogol clamoroso di Corvino: adesso vale ben 20 milioni di euro !

12 febbraio 2018 13:36

Ferrara: "Ossessione terzino per la Fiorentina, ma sapete che ora Piccini vale 20-30 milioni?"

08 gennaio 2018 10:28

Piccini: "Esordio in Viola meglio di giocare la Champions, è stato triste non poter rimanere. Se la Fiorentina chiamasse..."

14 novembre 2017 13:18

''Piccini da nazionale'': solo 7 in pagella per il terzino che ama la viola dopo la prova contro la Juventus

19 ottobre 2017 16:49

Piccini: "Amo la Fiorentina e sono tifoso viola, il mio sogno era giocare a Firenze ma mi hanno mandato via"

17 ottobre 2017 12:26

Piccini: "Bello affrontare la squadra della mia città, in bocca al lupo per la nuova stagione"

30 luglio 2017 19:50

L'assurda gestione del caso Piccini ed un patrimonio sprecato che sa tanto di fallimento

19 maggio 2017 00:20

Piccini: "Sporting al top in Portogallo, ecco cosa posso dare"

16 maggio 2017 16:55

La Fiorentina snobba Piccini, lo Sporting Lisbona lo acquista per 3 milioni, cinque anni di contratto

15 maggio 2017 02:32

L'Inter vuole Piccini a giugno, ma la Fiorentina puo riprenderlo per tre milioni di euro

04 aprile 2017 19:09

Piccini ritorna a Firenze? La Fiorentina può riprenderselo, lo dice il contratto...

24 marzo 2017 11:33

Dalla Spagna sono sicuri: la Fiorentina vuole riportare a casa Piccini

23 marzo 2017 20:33

Piccini: "Sono fiorentino, ma con la viola ho chiuso. Il motivo..."

09 marzo 2017 17:22

Piccini: "La Fiorentina ha un diritto di recompra fino a Giugno. A Joaquin manca Firenze..."

25 febbraio 2017 15:25

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