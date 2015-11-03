Notizie Piccini Fiorentina

L'ex promessa della Fiorentina Cristiano Piccini è pronto per una nuova avventura: è vicino a firmare con l'Atlético de San Luís in Messico
24 giugno 2024 18:00
Piccini: "Volevo diventare il Totti della Fiorentina ma ho fatto solo una presenza a Firenze, rammarico"
13 dicembre 2022 16:30
Piccini: "Firenze è la mia città, non è stato facile lasciarla. Corvino mi ha cambiato la vita"
28 settembre 2022 12:56
Piccini attacca: "Con Gasperini all'Atalanta mi hanno affossato, trattato non come essere umano"
08 gennaio 2022 13:12
L'Atalanta rispedisce al mittente già a gennaio Piccini, il terzino destro ex viola è un flop da Gasp
23 gennaio 2021 17:07
Gasperini contro Piccini: "È sempre infortunato, dobbiamo capire se ci può essere utile se no ci mette in difficoltà"
29 settembre 2020 19:17
Piccini va in prestito all'Atalanta. Scartato dalla Fiorentina cerca il rilancio con Gasperini
09 settembre 2020 18:18
Scartato dalla Fiorentina prematuramente, dopo il Valencia, Piccini approda all’Atalanta
08 settembre 2020 21:51
TMW, la Fiorentina vuole riportare a Firenze Piccini del Valencia
21 agosto 2020 22:08
Buso: "Traore' è un colpo da Fiorentina. Quando allenavo la Primavera vi dico chi era il migliore.."
08 febbraio 2019 19:03
Corvino: "Vi spiego Zaniolo, Mancini e Piccini. Gli addii a Firenze non colpa mia perchè..."
25 gennaio 2019 09:08
Piccini butta giù il Mestalla: con un eurogol al 94' fa volare il suo Valencia
23 dicembre 2018 17:39
Ag. Piccini: "È tifoso della Fiorentina, il suo sogno è giocare titolare nella squadra viola"
10 ottobre 2018 16:44
Piccini e quel retroscena della cessione viola grazie ad un'amichevole. Il giglio sulla sua mano...
09 ottobre 2018 12:47
La storia di Piccini, il ragazzo cresciuto nella Fiorentina e adesso in Nazionale...
08 ottobre 2018 20:53
Convocati: Biraghi e Chiesa in Nazionale. Out Benassi. C’è anche Piccini...
08 ottobre 2018 16:44
Piccini: "La mia Fiorentina sarebbe favoloso vincesse lo scudetto nel nome di Astori, fenomenali!"
15 settembre 2018 10:53
Cristiano Piccini torna in Spagna: passa al Valencia per 10 milioni di euro
22 luglio 2018 12:59
Viviano ufficiale allo Sporting: "Vengo da Firenze, come Piccini. Miha? Grande allenatore e grande uomo"
22 giugno 2018 18:31
Corvino lo scaricò, adesso l'Inter offre 20 milioni allo Sporting Lisbona per Piccini
09 giugno 2018 12:29
Nuno Gomes: "Che errore andare via dalla Fiorentina. Piccini? Potrebbe tornare in Italia"
06 giugno 2018 17:38
Viola non fare lo stesso errore! Quanti giovani hai perso. Da Piccini, a Militari fino a Mancini
25 maggio 2018 14:59
Ricordate Piccini? Lo vuole Simeone Sr. a Madrid per 25 milioni di euro. Che rimpianto per la Fiorentina...
21 maggio 2018 16:35
Sporting Lisbona: sospesi Piccini e altri 18 giocatori. Il presidente: "Sono bambini viziati"
07 aprile 2018 12:29
Amoruso: "Milenkovic ha buone basi tecniche. Piccini? Migliore di tanti che sono passati di qua"
13 febbraio 2018 19:50
Piccini autogol clamoroso di Corvino: adesso vale ben 20 milioni di euro !
12 febbraio 2018 13:36
Ferrara: "Ossessione terzino per la Fiorentina, ma sapete che ora Piccini vale 20-30 milioni?"
08 gennaio 2018 10:28
Piccini: "Esordio in Viola meglio di giocare la Champions, è stato triste non poter rimanere. Se la Fiorentina chiamasse..."
14 novembre 2017 13:18
''Piccini da nazionale'': solo 7 in pagella per il terzino che ama la viola dopo la prova contro la Juventus
19 ottobre 2017 16:49
Piccini: "Amo la Fiorentina e sono tifoso viola, il mio sogno era giocare a Firenze ma mi hanno mandato via"
17 ottobre 2017 12:26
Piccini: "Bello affrontare la squadra della mia città, in bocca al lupo per la nuova stagione"
30 luglio 2017 19:50
L'assurda gestione del caso Piccini ed un patrimonio sprecato che sa tanto di fallimento
19 maggio 2017 00:20
Piccini: "Sporting al top in Portogallo, ecco cosa posso dare"
16 maggio 2017 16:55
La Fiorentina snobba Piccini, lo Sporting Lisbona lo acquista per 3 milioni, cinque anni di contratto
15 maggio 2017 02:32
L'Inter vuole Piccini a giugno, ma la Fiorentina puo riprenderlo per tre milioni di euro
04 aprile 2017 19:09
Piccini ritorna a Firenze? La Fiorentina può riprenderselo, lo dice il contratto...
24 marzo 2017 11:33
Dalla Spagna sono sicuri: la Fiorentina vuole riportare a casa Piccini
23 marzo 2017 20:33
Piccini: "Sono fiorentino, ma con la viola ho chiuso. Il motivo..."
09 marzo 2017 17:22
Piccini: "La Fiorentina ha un diritto di recompra fino a Giugno. A Joaquin manca Firenze..."
25 febbraio 2017 15:25
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