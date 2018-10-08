La storia di Piccini, il ragazzo cresciuto nella Fiorentina e adesso in Nazionale...

Prima convocazione con la Nazionale italiana per Cristiano Piccini. Il fiorentino classe ’92, cresciuto nel settore giovanile viola, infatti, è stato acquistato dal Betis Siviglia per la modica cifra...

Prima convocazione con la Nazionale italiana per Cristiano Piccini. Il fiorentino classe ’92, cresciuto nel settore giovanile viola, infatti, è stato acquistato dal Betis Siviglia per la modica cifra di 3 milioni di euro, la stessa che la Fiorentina avrebbe potuto investire – poiché vantava il famigerato diritto di recompra – per riportare a casa il prodotto del suo vivaio Da poco Piccini è stato venduto per 10 milioni dallo Sporting Lisbona al Valencia, e adesso per lui è arrivata la Nazionale. Non resta che augurare il meglio ad un fiorentino che avrebbe voluto (e potuto) indossare la maglia della squadra della sua citt.