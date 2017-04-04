L'Inter vuole Piccini a giugno, ma la Fiorentina puo riprenderlo per tre milioni di euro
L'Inter vuole portare a Milano il terzino destro scuola viola Cristiano Piccini. Ma dipende sempre tutto dalla Fiorentina...
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2017 19:09
Secondo quanto riportato da fichajes.net il terzino destro Cristiano Piccini del Betis Siviglia difficilmente rimarrà in Spagna per un’altra stagione e il ritorno in Serie A sembra essere la soluzione migliore, con l'Inter che l’avrebbe messo nel mirino per alternarlo sulla fascia destra insieme a D’Ambrosio. La Fiorentina detiene in ogni caso un diritto di recompra sul cartellino sul suo ex giocatore della Primavera da poter esercitare nella prossima estate a tre milioni di euro.
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