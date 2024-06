L’ex promessa della Fiorentina Cristiano Piccini è pronto per una nuova avventura: è vicino a firmare con l’Atlético de San Luís in Messico

Il difensore cresciuto nelle giovanili della Fiorentina Cristiano Piccini dopo aver giocato al Betis, Valencia, Sporting Lisbona, Sampdoria, Atalanta e Stella Rossa sbarcherà in Messico per giocare nella prima serie messicana con l’Atlético de San Luis. Il giocatore non è mai riuscito a convincere a Firenze ed infatti non ha mai collezionato presenze con la prima squadra nonostante tante vittorie a livello giovanile.

Fonte: Record