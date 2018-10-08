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Convocati: Biraghi e Chiesa in Nazionale. Out Benassi. C’è anche Piccini...

Questo l’elenco aggiornato dei convocati da Mancini dopo i forfait di Romagnoli e D’Ambrosio:Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirig...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 16:44
Convocati: Biraghi e Chiesa in Nazionale. Out Benassi. C’è anche Piccini... - Biraghi, Benassi, Chiesa Italia
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Questo l’elenco aggiornato dei convocati da Mancini dopo i forfait di Romagnoli e D’Ambrosio:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Lorenzo Tonelli (Sampdoria), Cristiano Piccini (Valencia);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino).

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