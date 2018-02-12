Piccini autogol clamoroso di Corvino: adesso vale ben 20 milioni di euro !
Cristiano Piccini sta vivendo un momento magico a Lisbona. L'ex giocatore viola venduto a prezzo di saldo da Corvino sta giocando in pianta stabile e ha vinto la Taca De Liga coppa portoghese mettendo...
Cristiano Piccini sta vivendo un momento magico a Lisbona. L'ex giocatore viola venduto a prezzo di saldo da Corvino sta giocando in pianta stabile e ha vinto la Taca De Liga coppa portoghese mettendo così in bacheca il suo primo trofeo.
Per il terzo mese consecutivo il giocatore è stato inserito nella squadre del mese del suo campionato, e i Dragones chiedono per la sua cessione almeno 20 milioni di euro. Il terzino è stato lasciato andare troppo frettolosamente dalla dirigenza viola che adesso, supponiamo, si starà mangiando le mani.
La viola è stata anni alla ricerca di un terzino destra, quando senza accorgersene aveva la soluzione in casa.