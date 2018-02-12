Piccini autogol clamoroso di Corvino: adesso vale ben 20 milioni di euro !

Cristiano Piccini sta vivendo un momento magico a Lisbona. L'ex giocatore viola venduto a prezzo di saldo da Corvino sta giocando in pianta stabile e ha vinto la Taca De Liga coppa portoghese mettendo...

A cura di Redazione Labaroviola 12 febbraio 2018 13:36

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