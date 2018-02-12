Hagi senior:"Grave errore della Fiorentina, mio figlio vincerà il pallone d'oro" E intanto Corvino scarica la colpa sugli allenatori

Ianis hagi è tornato a casa nel Viitorul Costanta in Serie A romena dove gioca con il numero 10 e la fascia di capitano.Dopo aver fatto una bella prestazione in campionato ed aver realizzato un gol su...

Ianis hagi è tornato a casa nel Viitorul Costanta in Serie A romena dove gioca con il numero 10 e la fascia di capitano.

Dopo aver fatto una bella prestazione in campionato ed aver realizzato un gol su rigore alla prima in classifica, è tornato a parlare il padre di Hagi, Georghe:"Ianis è un grande talento e ha la giusta mentalità per fare il calciatore. Come giocatori siamo diversi. È forte e ambizioso e sa di dover fare sacrifici se vuole andare in un grande club. So che un giorno potrebbe vincere il Pallone d’Oro. La Fiorentina non ha saputo valorizzarlo.”

Pronta è arrivata la risposta di Corvino che ha puntualizzato :“Sono stati gli allenatori a non far giocare Ianis, non io. Non è stata una mia scelta che non giocasse nella Fiorentina.” Questo sarebbe il suo pensiero come riporta il portale