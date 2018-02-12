Sconcerti durissimo su Borja Valero :"E' lui il punto debole interista."

Il noto giornalista ed opinionista di Radio Bruno ha parlato di Borja Valero nel suo editoriale al Corriere Della Sera attaccando severamente il giocatore :"Il lato davvero debole dell’inter è Borja V...

Il noto giornalista ed opinionista di Radio Bruno ha parlato di Borja Valero nel suo editoriale al Corriere Della Sera attaccando severamente il giocatore :"Il lato davvero debole dell’inter è Borja Valero, grande giocatore del poco. Capitano questi colpi di genio inverso. Sono infortuni lunghi e dibattuti perché spesso l’apparenza è uguale alla realtà. Ma Borja è un fantasista che raramente dà un assist e un regista che perde tanti palloni perché li sfiora troppo a lungo. Va bene in chi deve rallentare il gioco, in squadre di subordine, non in chi ha il dovere di vincere."

Di recente anche Spalletti aveva pubblicamente sgridato il giocatore minacciandolo di non giocare più in caso perdesse ancora sanguinosi palloni davanti alla difesa.