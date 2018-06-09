Corvino lo scaricò, adesso l'Inter offre 20 milioni allo Sporting Lisbona per Piccini

L'Inter lavora sul mercato per colmare le lacune della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Con il mancato riscatto di Cancelo si è liberata la casella del terzino destro: secondo quanto riporta ...

L'Inter lavora sul mercato per colmare le lacune della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Con il mancato riscatto di Cancelo si è liberata la casella del terzino destro: secondo quanto riporta Tuttosport, uno dei profili valutati con attenzione per sostituire l’esterno portoghese è quello di Cristiano Piccini. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e approdato allo Sporting Lisbona la scorsa estate, Piccini è stato seguito nel corso della stagione: in Portogallo si parla di offerta nerazzurra da 15 milioni di euro più 5 di bonus, cifra alta, ma qualcosa si starebbe realmente muovendo.

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