Piccini butta giù il Mestalla: con un eurogol al 94' fa volare il suo Valencia
Cristiano Piccini di nuovo sotto le luci della ribalta, dopo un avvio di stagione complicato. L'ex terzino viola ha firmato il successo del suo Valencia contro il Recreativo Huelva, con un fantastico...
A cura di Paolo Lazzari
23 dicembre 2018 17:39
Cristiano Piccini di nuovo sotto le luci della ribalta, dopo un avvio di stagione complicato. L'ex terzino viola ha firmato il successo del suo Valencia contro il Recreativo Huelva, con un fantastico gol al volo al 94'. Piccini festeggia così nel miglior modo possibile la nuova convocazione in nazionale.