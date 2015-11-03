Notizie Mestalla Fiorentina

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Piccini butta giù il Mestalla: con un eurogol al 94' fa volare il suo Valencia
23 dicembre 2018 17:39
Cori, tamburi e fuochi d'artificio. I tifosi del Valencia hanno disturbato la notte dei giocatori della Juventus
19 settembre 2018 13:26
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