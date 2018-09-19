Cori, tamburi e fuochi d'artificio. I tifosi del Valencia hanno disturbato la notte dei giocatori della Juventus

I tifosi del Valencia hanno provato a rendere insonne la notte della Juventus in albergo alla vigilia del match di Champions League del "Mestalla" in programma stasera: i sostenitori della squadra ibe...

I tifosi del Valencia hanno provato a rendere insonne la notte della Juventus in albergo alla vigilia del match di Champions League del "Mestalla" in programma stasera: i sostenitori della squadra iberica si sono infatti piazzati davanti all'albergo dei bianconeri, ed hanno iniziato ad inveire contro gli uomini di Allegri con schiamazzi, esponendo anche uno striscione, oltre a fare ulteriore rumore con tamburi, petardi e fuochi d'artificio. Come riporta "Las Provincias", la polizia è accorsa subito, ed ha presidiato l'albergo della Juve fino alle 7 di mattina al fine di evitare ulteriori episodi di disturbo.

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