Viviano ufficiale allo Sporting: "Vengo da Firenze, come Piccini. Miha? Grande allenatore e grande uomo"

Emiliano Viviano approda ufficialmente allo Sporting Lisbona e spende subito parole per la sua Fiorentina: "Arrivo in un grande club, un grande campionato e ne sono veramente felice. Ho seguito lo Spo...

Emiliano Viviano approda ufficialmente allo Sporting Lisbona e spende subito parole per la sua Fiorentina: "Arrivo in un grande club, un grande campionato e ne sono veramente felice. Ho seguito lo Sporting in Champions League e conosco alcuni dei giocatori che saranno miei compagni di squadra. Mihajlovic? E’ un grande allenatore e un grande uomo. Mi piace lavorare con lui, credo che saremo in grado di ottenere buoni risultati. Piccini? So che ha fatto un buon lavoro, arriviamo dalla stessa città, Firenze, ed è bello avere un compagno italiano con cui poter parlare".