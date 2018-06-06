Nuno Gomes: "Che errore andare via dalla Fiorentina. Piccini? Potrebbe tornare in Italia"

Nuno Gomes, ex attaccante della Fiorentina oltre che della nazionale portoghese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a a Teleradiostereo: "Il futuro di Piccini? Ho sentito che è stato accostato alla Ro...

Nuno Gomes, ex attaccante della Fiorentina oltre che della nazionale portoghese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a a Teleradiostereo: "Il futuro di Piccini? Ho sentito che è stato accostato alla Roma, si dice che possa rientrare in Italia visti i problemi che lo Sporting ha avuto nell’ultimo periodo. Ha fatto una bella stagione ed ha giocato quasi sempre titolare, gli ultimi mesi però sono stati difficili per tutti. Ci sono altri calciatori che hanno rescisso il contratto e Piccini è uno di quelli che può lasciare il Portogallo".

Prosegue sulla sua esperienza italiana: "Ricordi? Mi è piaciuto molto stare in Italia. Peccato che sia finita così con la Fiorentina, è uno degli errori più grandi che ho commesso. Non avrei dovuto lasciare Firenze in quel momento, ero mal consigliato e sono tornato subito al Benfica che è la squadra del mio cuore. Avrei dovuto restare più tempo in Italia".