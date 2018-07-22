Cristiano Piccini torna in Spagna: passa al Valencia per 10 milioni di euro
Altra avventura all'estero per Cristiano Piccini, che torna in Spagna dopo l'esperienza di un anno allo Sporting CP.Il terzino italiano classe 1992 giocherà nel Valencia: trattativa chiusa, operazione...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 12:59
Altra avventura all'estero per Cristiano Piccini, che torna in Spagna dopo l'esperienza di un anno allo Sporting CP.
Il terzino italiano classe 1992 giocherà nel Valencia: trattativa chiusa, operazione da 10 milioni di euro. Piccini effettuerà domani le visite mediche con il suo nuovo club.
Fonte: gianlucadimarzio.com