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La Fiorentina snobba Piccini, lo Sporting Lisbona lo acquista per 3 milioni, cinque anni di contratto

Il terzino destro nato e cresciuto in maglia viola vola in Portogallo per una cifra minima, la Fiorentina avrebbe potuto riprenderlo con il diritto di recompra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2017 02:32
La Fiorentina snobba Piccini, lo Sporting Lisbona lo acquista per 3 milioni, cinque anni di contratto -
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Come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito la carriera di Cristiano Piccini proseguirà nella Primeira Liga lusitana, ne sono certi i colleghi di A Bola del Portogallo. Alle 11.35 (ora italiana) di questa mattina, infatti, l’edizione online del principale quotidiano sportivo portoghese dava per fatto il trasferimento del 24enne esterno Come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito la carriera di Cristiano Piccini proseguirà nella Primeira Liga lusitana, ne sono certi i colleghi di A Bola del Portogallo. Alle 11.35 (ora italiana) di questa mattina, infatti, l’edizione online del principale quotidiano sportivo portoghese dava per fatto il trasferimento del 24enne esterno italiano dal Betis Siviglia allo Sporting Lisbona a titolo definitivo. Operazione da 3 milioni di euro, con l’ex Fiorentina e Livorno che andrà a sottoscrivere un quinquennale (scadenza 2022) con i Leoni del José Alvalade. La Fiorentina si lascia così scappare il suo terzino destro fatto in casa, terzino che avrebbe potuto riprendere con il diritto di recompera fissato a 3 milioni.italiano dal Betis Siviglia allo Sporting Lisbona a titolo definitivo. Operazione da 3 milioni di euro, con l’ex Fiorentina e Livorno che andrà a sottoscrivere un quinquennale (scadenza 2022) con i Leoni del José Alvalade. La Fiorentina si lascia così scappare il suo terzino destro fatto in casa, terzino che avrebbe potuto riprendere con il diritto di recompra fissato a 3 milioni.

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