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Ricordate Piccini? Lo vuole Simeone Sr. a Madrid per 25 milioni di euro. Che rimpianto per la Fiorentina...

Secondo quanto riportato da Sky Sport il mister dell'Atletico Madrid, Diego Simeone fresco vincitore dell'Europa League, avrebbe chiesto allo Sporting Lisbona detenitore del cartellino di Cristiano Pi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 16:35
Ricordate Piccini? Lo vuole Simeone Sr. a Madrid per 25 milioni di euro. Che rimpianto per la Fiorentina... -
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Secondo quanto riportato da Sky Sport il mister dell'Atletico Madrid, Diego Simeone fresco vincitore dell'Europa League, avrebbe chiesto allo Sporting Lisbona detenitore del cartellino di Cristiano Piccini, classe '92 nativo di Firenze e cresciuto nella Fiorentina, giudicato uno dei migliori terzini del campionato portoghese. La richiesta? 25 milioni di euro, sebbene la calda situazione di Lisbona potrebbe portare ad uno sconto. Il giocatore ha totalizzato in stagione 24 presenze e 3 assist. Che rimpianto per la Fiorentina pensando ai soli 3 milioni incassati dal Betis di Siviglia...

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