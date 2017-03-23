Dalla Spagna sono sicuri: la Fiorentina vuole riportare a casa Piccini

Il terzino destro, cresciuto nel vivaio viola, è passato al Betis nel 2015 per 1,5 mln

L'indiscrezione, riportata da eldesmarque.com, è di quelle che hanno del clamoroso: pare infatti che la Fiorentina abbia manifestato la chiara volontà di riportare in Italia il terzino Cristiano Piccini, attualmente sotto contratto con il Real Betis.

L'addio dell'esterno destro classe '92 è indubbiamente stato uno dei più controversi della storia recente della Fiorentina. Un giovane fiorentino, cresciuto nel vivaio viola, già lanciato in prima squadra e destinato, almeno in quelle che erano le speranze (poi puntualmente disattese), ad occupare a lungo un ruolo troppe volte oggetto di discussione in casa viola.

Gli eventi, tuttavia, prendono tutta un'altra piega e, dopo un giro di prestiti tra Carrarese, Spezia e Livorno, Piccini approda definitivamente in Andalusia per la modica cifra di 1,5 milioni di euro. Ecco che, a distanza di quasi tre anni, la dirigenza viola torna a rivalutare (forse) le qualità di quello che era considerato uno dei migliori prospetti della cantera (per dirla appunto alla spagnola) della Fiorentina.

Gianmarco Biagioni