Piccini: "Sporting al top in Portogallo, ecco cosa posso dare"

Subito dopo la firma dell'accordo che lo legherà allo Sporting Lisbona fino al 2022, Cristiano Piccini ha rilasciato le sue prime parole al media ufficiale del club: "Lo Sporting è il club più grande...

Subito dopo la firma dell'accordo che lo legherà allo Sporting Lisbona fino al 2022, Cristiano Piccini ha rilasciato le sue prime parole al media ufficiale del club: "Lo Sporting è il club più grande del Portogallo, mi sento molto bene qui, sono felice. I tifosi sono fantastici e questo mi motiva ancora di più. Giocherò sempre per dare il massimo. Trasferirmi qui è stata una bella opportunità e voglio ottenere il massimo da questa esperienza e da me i tifosi si possono aspettare tanto lavoro. Le mie doti? Sono un giocatore offensivo, che ama servire gli assist e non disdegna il gol. Ho buone capacità fisiche. Voglio aiutare lo Sporting a vincere qualcosa”.