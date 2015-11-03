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Notizie Sporting Fiorentina

Un onesto cittadino di Napoli racconta: "Tifosi Sporting seduti tranquilli, aggrediti all'improvviso"

02 ottobre 2025 12:03

TMW: "Harder al Milan, il retroscena: la Fiorentina ci aveva provato prima che andasse allo Sporting"

25 agosto 2025 17:42

Hjulmand allo Sporting? Il Lecce accetta solo offerte da 18 milioni di euro in su. Fiorentina avvisata

31 luglio 2023 15:36

Di Marzio, per la Fiorentina sfuma Raphinha. Va al Rennes per 22 mln+3 di bonus ed una contropartita

01 settembre 2019 20:11

Pedullà, la Fiorentina vuole chiudere per Raphinha. Offerti 22 milioni, lo Sporting ne chiede 24. E Pedro...

01 settembre 2019 14:31

Per Politano manca il via libera alla cessione di Conte. L'Inter lo valuta 25 mln. Resta viva l'idea Raphinha

31 agosto 2019 11:41

Ag. Sturaro: "Lo voleva la Fiorentina, ma lui ha scelto lo Sporting Lisbona. Va in prestito..."

10 agosto 2018 13:58

Corvino finisce il centrocampo: in pole per Sturaro, ma si inserisce lo Sporting Lisbona

07 agosto 2018 16:41

Ancora Pedullà: "Battaglia da prendere subito. Sporting nel caos, ma bisogna parlarci. Il cartellino..."

04 luglio 2018 15:27

"Nel nostro cuore, il vostro dolore. Ciao capitano! Curva Viola insieme nel dolore" così lo Sporting omaggia la Fiorentina

08 marzo 2018 22:36

Lo Sporting incontra la Juventus e nella coreografia mostra lo scudetto della Fiorentina

31 ottobre 2017 23:42

Tifosi viola a Torino per Sporting Lisbona-Juve: il gemellaggio tra fiorentini e portoghesi continua, contro i bianconeri...

19 ottobre 2017 16:41

Quando Jovetic entrò e fece venire giù lo stadio contro lo Sporting Lisbona: ricordi da Champions

29 luglio 2017 17:43

Sporting Lisbona-Fiorentina, Sanchez lascia la difesa e si riprende la mediana, Zekhnini dal 1'. Kalinic...

29 luglio 2017 09:48

Viola arrivata a Lisbona: domani contro lo Sporting nel ricordo di Marco Ficini

28 luglio 2017 19:13

Pioli concede 2 giorni di riposo al gruppo: poi amichevole contro lo Sporting e due gare in Germania

23 luglio 2017 19:03

Piccini: "Sporting al top in Portogallo, ecco cosa posso dare"

16 maggio 2017 16:55

Morte di Marco Ficini, non è stato un'incidente. Le immagine rivelano l'omicidio brutale del tifoso viola

25 aprile 2017 11:35

Lo Sporting invita la viola: amichevole per onorare Marco Ficini

24 aprile 2017 16:17

È Marco Ficini il tifoso viola ucciso in Portogallo, voleva celebrare il gemellaggio tra Fiorentina e Sporting

22 aprile 2017 13:51

Gomez allo Sporting Lisbona: dal Portogallo accelerano

04 agosto 2016 14:18

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