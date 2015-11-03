Notizie Sporting Fiorentina

Un onesto cittadino di Napoli racconta: "Tifosi Sporting seduti tranquilli, aggrediti all'improvviso"
02 ottobre 2025 12:03
TMW: "Harder al Milan, il retroscena: la Fiorentina ci aveva provato prima che andasse allo Sporting"
25 agosto 2025 17:42
Hjulmand allo Sporting? Il Lecce accetta solo offerte da 18 milioni di euro in su. Fiorentina avvisata
31 luglio 2023 15:36
Di Marzio, per la Fiorentina sfuma Raphinha. Va al Rennes per 22 mln+3 di bonus ed una contropartita
01 settembre 2019 20:11
Pedullà, la Fiorentina vuole chiudere per Raphinha. Offerti 22 milioni, lo Sporting ne chiede 24. E Pedro...
01 settembre 2019 14:31
Per Politano manca il via libera alla cessione di Conte. L'Inter lo valuta 25 mln. Resta viva l'idea Raphinha
31 agosto 2019 11:41
Ag. Sturaro: "Lo voleva la Fiorentina, ma lui ha scelto lo Sporting Lisbona. Va in prestito..."
10 agosto 2018 13:58
Corvino finisce il centrocampo: in pole per Sturaro, ma si inserisce lo Sporting Lisbona
07 agosto 2018 16:41
Ancora Pedullà: "Battaglia da prendere subito. Sporting nel caos, ma bisogna parlarci. Il cartellino..."
04 luglio 2018 15:27
"Nel nostro cuore, il vostro dolore. Ciao capitano! Curva Viola insieme nel dolore" così lo Sporting omaggia la Fiorentina
08 marzo 2018 22:36
Lo Sporting incontra la Juventus e nella coreografia mostra lo scudetto della Fiorentina
31 ottobre 2017 23:42
Tifosi viola a Torino per Sporting Lisbona-Juve: il gemellaggio tra fiorentini e portoghesi continua, contro i bianconeri...
19 ottobre 2017 16:41
Quando Jovetic entrò e fece venire giù lo stadio contro lo Sporting Lisbona: ricordi da Champions
29 luglio 2017 17:43
Sporting Lisbona-Fiorentina, Sanchez lascia la difesa e si riprende la mediana, Zekhnini dal 1'. Kalinic...
29 luglio 2017 09:48
Viola arrivata a Lisbona: domani contro lo Sporting nel ricordo di Marco Ficini
28 luglio 2017 19:13
Pioli concede 2 giorni di riposo al gruppo: poi amichevole contro lo Sporting e due gare in Germania
23 luglio 2017 19:03
Piccini: "Sporting al top in Portogallo, ecco cosa posso dare"
16 maggio 2017 16:55
Morte di Marco Ficini, non è stato un'incidente. Le immagine rivelano l'omicidio brutale del tifoso viola
25 aprile 2017 11:35
Lo Sporting invita la viola: amichevole per onorare Marco Ficini
24 aprile 2017 16:17
È Marco Ficini il tifoso viola ucciso in Portogallo, voleva celebrare il gemellaggio tra Fiorentina e Sporting
22 aprile 2017 13:51
Gomez allo Sporting Lisbona: dal Portogallo accelerano
04 agosto 2016 14:18
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