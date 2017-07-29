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Quando Jovetic entrò e fece venire giù lo stadio contro lo Sporting Lisbona: ricordi da Champions

La Fiorentina si appresta a sfidare lo Sporting Lisbona in Portogallo (alle 19). Una gara che rievoca precedenti emozionanti, come l'1-1 del 2009, a Firenze, che regalò l'accesso al girone Champions a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2017 17:43
Quando Jovetic entrò e fece venire giù lo stadio contro lo Sporting Lisbona: ricordi da Champions -
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La Fiorentina si appresta a sfidare lo Sporting Lisbona in Portogallo (alle 19). Una gara che rievoca precedenti emozionanti, come l'1-1 del 2009, a Firenze, che regalò l'accesso al girone Champions alla squadra di Prandelli. Il tutto, anche grazie alla prodezza di Stevan Jovetic, subentrato a Gobbi ad inizio ripresa: palla sul sinistro, finta, palla sul destro, gol all'angolino. Ricordi Champions, lontani e sfumati.

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