Ag. Sturaro: "Lo voleva la Fiorentina, ma lui ha scelto lo Sporting Lisbona. Va in prestito..."

Carlo Volpi, agente dell'ormai ex obiettivo di mercato viola Stefano Sturaro, ha parlato al sito tuttojuve.com: "Stefano va a Lisbona stamattina. Formula? Prestito secco. La trattativa con il Watford...

Carlo Volpi, agente dell'ormai ex obiettivo di mercato viola Stefano Sturaro, ha parlato al sito tuttojuve.com: "Stefano va a Lisbona stamattina. Formula? Prestito secco. La trattativa con il Watford era vera, così come quelle con le altre inglesi. Genoa e Fiorentina sono società che l’hanno cercato in questo mercato, come altre italiane. Fa piacere che sia apprezzato. L’estero era una scelta di crescita anche come uomo, poteva essere l’Inghilterra, la Spagna o il Portogallo. Ha scelto lo Sporting".