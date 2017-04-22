È Marco Ficini il tifoso viola ucciso in Portogallo, voleva celebrare il gemellaggio tra Fiorentina e Sporting

Il tifoso viola faceva parte del gruppo del 7Bello. Stasera la Fiesole avrebbe dovuto fare la coreografia per celebrare questo gemellaggio

Lisbona, 22 aprile 2017 - Tragedia a Lisbona: un tifoso della Fiorentina è stato investito e ucciso da un'auto pirata fuori dallo stadio "Da Luz" alla vigilia del derby tra Benfica e Sporting in programma stasera, sabato 22 maggio. Secondo quanto riferito dalla stampa portoghese, la vittima è Marco Ficini, 41enne romano da sempre tifoso della Fiorentina e iscritto al viola Club "7Bello".

Insieme ad altri tre tfosi del club era partito da Firenze per assistere al derby insieme ai tifosi dello Sporting, da tempo gemellati con quelli viola. Martedì scorso, il quartetto si era recato nella sede del "7Bello" per raccogliere materiale (sciarpe, felpe e lo striscione ufficiale) da portare allo stadio nella curva dello Sporting in mezzo ai tifosi del gruppo della "Juventude Leonina".

Nella notte ci sono stati alcuni tafferugli tra le tifoserie, con una sassaiola nella zona dello stadio e proprio durante un fuggi fuggi generale sarebbe avvenuto il tragico investimento. La dinamica esatta, però, è ancora da chiarire. L'investitore, secondo quanto riferito, è scappato e sul caso indaga la polizia giudiziaria di Lisbona.

Proprio stasera, in occasione di Fiorentina-Inter, i tifosi viola avevano programmato una grande coreografia in onore dei "gemelli" dello Sporting, iniziativa annullata in seguito alla tragedia. Così riporta la versione online de "La Nazione"