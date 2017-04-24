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Lo Sporting invita la viola: amichevole per onorare Marco Ficini

Sul sito dello Sporting Lisbona è comparsa oggi tutta la solidarietà ai viola, per la tragica morte di Marco Ficini. "Lo Sporting CP - si legge nel comunicato ufficiale - inviterà l'ACF Fiorentina per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2017 16:17
Lo Sporting invita la viola: amichevole per onorare Marco Ficini -
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Sul sito dello Sporting Lisbona è comparsa oggi tutta la solidarietà ai viola, per la tragica morte di Marco Ficini. "Lo Sporting CP - si legge nel comunicato ufficiale - inviterà l'ACF Fiorentina per il trofeo estivo 5 Violinos, che sarà occasione anche per ricordare la memoria del tifoso defunto".

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