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Ancora Pedullà: "Battaglia da prendere subito. Sporting nel caos, ma bisogna parlarci. Il cartellino..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato del possibile approdo di Battaglia, centrocampista dello Sporting Lisbona, alla Fiorentina. "Battaglia? La situazione nello Sporting oggi è complicata,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 15:27
Ancora Pedullà: "Battaglia da prendere subito. Sporting nel caos, ma bisogna parlarci. Il cartellino..." -
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L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato del possibile approdo di Battaglia, centrocampista dello Sporting Lisbona, alla Fiorentina. "Battaglia? La situazione nello Sporting oggi è complicata, ma il profilo è di quelli da prendere subito. Vedremo se dalla proposta si arriverà a qualcosa di più. La Fiorentina ha questa opportunità, ma deve agire con le giuste rassicurazioni. Parlare con lo Sporting? Ti toglieresti tante complicanze, ma dovendo considerare anche il prezzo del cartellino, sono tanti i fattori da valutare nel complesso".

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