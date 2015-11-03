Notizie Battaglia Fiorentina

Record, Battaglia non vuole lasciare lo Sporting quindi chiude ad una sua cessione alla Fiorentina
28 gennaio 2020 13:24
Nazione, Battaglia dello Sporting e Marin dell’Ajax i nomi nuovi a centrocampo
27 gennaio 2020 10:03
Niente Fiorentina per Battaglia. Il giocatore ha rinnovato con lo Sporting Lisbona
07 agosto 2018 10:28
Corriere Fiorentino, per la linea mediana Soucek in pole position. Berge è caro, Battaglia defilato...
10 luglio 2018 09:14
Gazzetta, l'immobilismo per Pasalic porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". I nomi...
09 luglio 2018 09:30
Nazione, Pasalic arriva martedí, Pjaca dopo il mondiale. Battaglia e Berg..
08 luglio 2018 09:30
Tuttosport, per Berg il Genk chiede 17 milioni. Novità per Battaglia..
08 luglio 2018 09:22
Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...
06 luglio 2018 23:40
Pedullà chiarisce: "Battaglia alla Fiorentina pista gelida, solo Pasalic per ora"
06 luglio 2018 18:23
Ultim'ora: intesa totale per Battaglia. A Firenze per una cifra intorno ai 10 milioni
06 luglio 2018 16:01
Ancora Pedullà: "Battaglia da prendere subito. Sporting nel caos, ma bisogna parlarci. Il cartellino..."
04 luglio 2018 15:27
Ag. Battaglia: "La Fiorentina lo vuole e ci ha fatto un'offerta. Stiamo valutando se venire a Firenze"
04 luglio 2018 15:16
A Bola, Battaglia vicino alla Fiorentina. Per lui offerta da 6-7 milioni di euro
04 luglio 2018 10:26
Gazzetta, Fiorentina su Battaglia: interessante ma "pericoloso". L'alternativa rimane Soucek seguito anche dall'Atalanta
04 luglio 2018 09:21
Casa Mercato Viola, Battaglia idea concreta. Svolta vicina per il vice Lafont
03 luglio 2018 23:39
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