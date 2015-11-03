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Notizie Battaglia Fiorentina

Record, Battaglia non vuole lasciare lo Sporting quindi chiude ad una sua cessione alla Fiorentina

28 gennaio 2020 13:24

Nazione, Battaglia dello Sporting e Marin dell’Ajax i nomi nuovi a centrocampo

27 gennaio 2020 10:03

Niente Fiorentina per Battaglia. Il giocatore ha rinnovato con lo Sporting Lisbona

07 agosto 2018 10:28

Corriere Fiorentino, per la linea mediana Soucek in pole position. Berge è caro, Battaglia defilato...

10 luglio 2018 09:14

Gazzetta, l'immobilismo per Pasalic porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". I nomi...

09 luglio 2018 09:30

Nazione, Pasalic arriva martedí, Pjaca dopo il mondiale. Battaglia e Berg..

08 luglio 2018 09:30

Tuttosport, per Berg il Genk chiede 17 milioni. Novità per Battaglia..

08 luglio 2018 09:22

Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...

06 luglio 2018 23:40

Pedullà chiarisce: "Battaglia alla Fiorentina pista gelida, solo Pasalic per ora"

06 luglio 2018 18:23

Ultim'ora: intesa totale per Battaglia. A Firenze per una cifra intorno ai 10 milioni

06 luglio 2018 16:01

Ancora Pedullà: "Battaglia da prendere subito. Sporting nel caos, ma bisogna parlarci. Il cartellino..."

04 luglio 2018 15:27

Ag. Battaglia: "La Fiorentina lo vuole e ci ha fatto un'offerta. Stiamo valutando se venire a Firenze"

04 luglio 2018 15:16

A Bola, Battaglia vicino alla Fiorentina. Per lui offerta da 6-7 milioni di euro

04 luglio 2018 10:26

Gazzetta, Fiorentina su Battaglia: interessante ma "pericoloso". L'alternativa rimane Soucek seguito anche dall'Atalanta

04 luglio 2018 09:21

Casa Mercato Viola, Battaglia idea concreta. Svolta vicina per il vice Lafont

03 luglio 2018 23:39

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