Niente Fiorentina per Battaglia. Il giocatore ha rinnovato con lo Sporting Lisbona
Il centrocampista argentino dello Sporting Lisbona, Battaglia, a lungo inseguito dai viola è definitivamente sfumato: il calciatore ha firmato il rinnovo per altre cinque stagione con il club lusitano...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2018 10:28
Il centrocampista argentino dello Sporting Lisbona, Battaglia, a lungo inseguito dai viola è definitivamente sfumato: il calciatore ha firmato il rinnovo per altre cinque stagione con il club lusitano.