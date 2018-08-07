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Niente Fiorentina per Battaglia. Il giocatore ha rinnovato con lo Sporting Lisbona

Il centrocampista argentino dello Sporting Lisbona, Battaglia, a lungo inseguito dai viola è definitivamente sfumato: il calciatore ha firmato il rinnovo per altre cinque stagione con il club lusitano...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2018 10:28
Niente Fiorentina per Battaglia. Il giocatore ha rinnovato con lo Sporting Lisbona -
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Il centrocampista argentino dello Sporting Lisbona, Battaglia, a lungo inseguito dai viola è definitivamente sfumato: il calciatore ha firmato il rinnovo per altre cinque stagione con il club lusitano.

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