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Nazione, Pasalic arriva martedí, Pjaca dopo il mondiale. Battaglia e Berg..

Come riporta La Nazione, su Pasalic la Fiorentina avrà notizie entro Martedi. Per Pjaca si dovrà aspettare il mondiale mentre per Battaglia..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2018 09:30
Nazione, Pasalic arriva martedí, Pjaca dopo il mondiale. Battaglia e Berg.. - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Come riportato dal quotidiano La Nazione, Corvino aspetta notizie dal Chelsea sul fronte Pasalic, notizie che dovrebbero arrivare entro Martedì. La trattativa, rimasta bloccata per le vicende Chelsea-Conte, potrebbe chiudersi in tempi brevi. Per Pjaca, impegnato al mondiale, serve ancora tempo. A metà settimana si attende il verdetto dello Sporting sul trasferimento di Battaglia, che dovrebbe svincolarsi. Il nome nuovo in mediana, prima alternativa in caso saltassela trattativa con i portoghesi, Berge del Genk. Valutazione di 17 milioni di euro.

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