Nazione, Pasalic arriva martedí, Pjaca dopo il mondiale. Battaglia e Berg..
Come riporta La Nazione, su Pasalic la Fiorentina avrà notizie entro Martedi. Per Pjaca si dovrà aspettare il mondiale mentre per Battaglia..
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2018 09:30
Come riportato dal quotidiano La Nazione, Corvino aspetta notizie dal Chelsea sul fronte Pasalic, notizie che dovrebbero arrivare entro Martedì. La trattativa, rimasta bloccata per le vicende Chelsea-Conte, potrebbe chiudersi in tempi brevi. Per Pjaca, impegnato al mondiale, serve ancora tempo. A metà settimana si attende il verdetto dello Sporting sul trasferimento di Battaglia, che dovrebbe svincolarsi. Il nome nuovo in mediana, prima alternativa in caso saltassela trattativa con i portoghesi, Berge del Genk. Valutazione di 17 milioni di euro.