Tuttosport, per Berg il Genk chiede 17 milioni. Novità per Battaglia..
Tuttosport questa mattina parla di mercato in casa Fiorentina. Sondaggio per Berg del Genk, che per il mediano chiede 17 milioni..
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2018 09:22
Come riporta il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per Berg, centrocampieta del Genk individuato per il post Badelj. La risposta del club tuttavia si è rivelata gelida, chiedendo ai viola una cifra che si avvicina ai 17 milioni di euro. Novità intanto su Rodrigo Battaglia che nelle prossime ore potrebbe svincolarsi dello Sporting per venire a Firenze.