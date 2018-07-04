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Ag. Battaglia: "La Fiorentina lo vuole e ci ha fatto un'offerta. Stiamo valutando se venire a Firenze"

Rodrigo Battaglia è il nome nuovo del centrocampo della Fiorentina, 26 anni, argentino, regista dello Sporting Lisbona, ha attirato l'attenzione della Fiorentina. Queste le parole del suo procuratore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 15:16
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Rodrigo Battaglia è il nome nuovo del centrocampo della Fiorentina, 26 anni, argentino, regista dello Sporting Lisbona, ha attirato l'attenzione della Fiorentina. Queste le parole del suo procuratore a Lady Radio:

"La Fiorentina è interessata al giocatore. Il ragazzo è stato già cercato un anno fa da Carlos Freitas, la società viola lo ha cercato. Stiamo valutando l'offerta insieme al giocatore, e la possibilità di venire a Firenze.”

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