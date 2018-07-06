Pedullà chiarisce: "Battaglia alla Fiorentina pista gelida, solo Pasalic per ora"
Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà su Twitter sarebbe lontano ancora per la società viola l'ingaggio del regista dello Sporting Lisbona Battaglia, mentre sarebbe vici...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 18:23
Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà su Twitter sarebbe lontano ancora per la società viola l'ingaggio del regista dello Sporting Lisbona Battaglia, mentre sarebbe vicino alla Fiorentina il centrocampista di proprietà del Chelsea Mario Pasalic. Ecco il tweet di Pedullà: