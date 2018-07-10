Corriere Fiorentino, per la linea mediana Soucek in pole position. Berge è caro, Battaglia defilato...

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, per la linea mediana del campo la Fiorentina (oltre a Pasalic e Pjaca) si sta muovendo per il sostituto di Badelj. I nomi circolano orma...

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, per la linea mediana del campo la Fiorentina (oltre a Pasalic e Pjaca) si sta muovendo per il sostituto di Badelj. I nomi circolano ormai da giorni: Soucek dello Slavia Praga è il primo della lista e sul giocatore Corvino ci sta lavorando da Gennaio scorso. Berge del Genk piace ma la richiesta di 15 milioni pare abbastanza esosa. Battaglia dello Sporting è più defilato nonostante che, il Capitano Pezzella sia in contatto telefonico con lui (LEGGI QUI PER LE PAROLE DI PEZZELLA)