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Gazzetta, piace il serbo Radoja del Celta Vigo per il centrocampo. Contatti anche per De Paul

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, per il centrocampo oltre "ai soliti": Pasalic (che arriverà in settimana) ,Soucek, Berge e Battaglia. Spunta il nome di Radoja del Celt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 09:33
Gazzetta, piace il serbo Radoja del Celta Vigo per il centrocampo. Contatti anche per De Paul -
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Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, per il centrocampo oltre "ai soliti": Pasalic (che arriverà in settimana) ,Soucek, Berge e Battaglia. Spunta il nome di Radoja del Celta Vigo, classe '93 con contratto in scadenza a Giugno 2019. Ed è proprio questo particolare che potrebbe spingere il serbo lontano dalla Spagna. Corvino ci prova. Continuano i contatti con l'Udinese per De Paul ormai da tempo corteggiato dalla corte gigliata. Seguiranno sviluppi

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