Notizie Celta Vigo Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina è interessata a Fer Lopez, giocatore spagnolo offensivo del Wolverhampton"
05 dicembre 2025 13:34
Pedullà sul mercato viola: "Fatti nomi senza fondamento. Gonzalez, Bennacer e Asllani mai trattati"
20 giugno 2025 00:11
Dalla Spagna riportano: "Fiorentina e Bologna sono in corsa per l'esterno del Celta Vigo Alfon Gonzalez"
07 giugno 2025 16:54
La Fiorentina mette gli occhi su Alfonso Gonzalez del Celta Vigo. Ci sono anche Como e Sassuolo
24 maggio 2025 15:42
Nazione non ha dubbi: "La Fiorentina piomba su Fer Lopez, è in uscita dal Celta Vigo"
20 aprile 2025 09:46
Dalla Spagna: "Gabri Veiga stanco dell'Arabia valuta il ritorno in Europa, anche la Fiorentina tra le pretendenti"
16 novembre 2024 23:19
Dalla Spagna: "Occasione in casa Fiorentina, Celta Vigo in lizza con altri club per Duncan"
21 maggio 2024 16:07
Che figuraccia Gabri Veiga, sceglie l'Arabia per il progetto, dopo 6 mesi è giù stufo e torna in Spagna
16 novembre 2023 20:45
TMW, Fiorentina si muove per il giovane esterno Rodriguez del Celta Vigo. È in scadenza di contratto
27 luglio 2023 22:41
Nazione, tutti pazzi per Dragowski: sul portiere ci sono Spezia, Torino e Celta Vigo
24 luglio 2022 17:30
TMW, offerta Fiorentina per Galan: proposti 7 milioni più Dragowski per il terzino sinistro del Celta Vigo
14 giugno 2022 16:07
Dalla Spagna, Fiorentina interessata a Galan. Il Celta Vigo vuole monetizzare: serviranno 10 milioni.
11 giugno 2022 22:45
TMW, Fiorentina interessata a Javi Galan, terzino sinitro del Celta Vigo, costa 10 milioni di euro
06 giugno 2022 15:25
Nel 2017 era praticamente della Fiorentina, Emre Mor domenica verrà visionato dalla società viola
11 maggio 2022 19:08
TMW, Mandzukic alla Fiorentina? No, niente Italia. L'ex Juve è vicino alla firma con il Celta Vigo
12 novembre 2020 18:11
Di Marzio, Iachini, oltre alla Spal anche il Celta Vigo pensa a lui. Il mister vorrebbe continuare alla Fiorentina
24 luglio 2020 10:46
Coronavirus, Pione Sisto del Celta Vigo rompe la quarantena e torna in Danimarca senza autorizzazione
28 marzo 2020 16:43
TMW, il Celta Vigo propone ai viola Brais Mendez. La clausola è di 25 milioni. Su di lui anche il Bayern Monaco
30 agosto 2019 20:32
Ufficiale: l'ex difensore viola Facundo Roncaglia va a giocare nell'Osasuna. Arriva dal Celta Vigo
09 agosto 2019 14:45
Gazzetta, piace il serbo Radoja del Celta Vigo per il centrocampo. Contatti anche per De Paul
10 luglio 2018 09:33
Radoja, un centrocampista molto forte, che potrebbe arrivare a Firenze con un bello sconto
22 giugno 2018 23:49
Dopo Badelj. Ecco i quattro-cinque nomi in lizza. Si guarda in casa Celta Vigo
22 giugno 2018 10:30
Obiettivi: sfumano definitivamente Paletta e Emre Mor, nel loro futuro ci sono Lazio e Celta Vigo
29 agosto 2017 12:40
Celta Vigo in pole per Emre Mor, per il turco resta in piedi l'ipotesi Torino...
28 agosto 2017 18:18
Dalla Spagna: Larsson si allontana dalla Fiorentina, c'è l'accordo con il Celta Vigo
31 luglio 2017 12:31
L'ex Viola Roncaglia è ad un passo dal Milan, altro tassello per la difesa rossonera.
14 luglio 2017 23:57
Dalla Spagna, la Fiorentina offre 12 milioni per Jonny Castro, terzino sinistro del Celta Vigo
11 luglio 2017 10:28
Retroscena Roncaglia, Corvino avrebbe voluto tenerlo ma al suo arrivo era già troppo tardi
13 maggio 2017 11:52
Roncaglia: "Sono andato via da Firenze perché lo ha voluto la società. Io sarei rimasto alla Fiorentina"
05 maggio 2017 12:44
Adesso è ufficiale, Rossi si è rotto il legamento crociato, a comunicarlo il Celta Vigo
10 aprile 2017 13:05
Nuovo crac al ginocchio per Giuseppe Rossi, esce dopo mezz'ora nella partita contro l'Eibar
09 aprile 2017 19:37
Ag. Rossi: "Ha grande tecnica e ora sta bene, vogliamo una big"
03 aprile 2017 17:41
Ag. Rossi: "È ancora di proprietà della Fiorentina ma non torna a Firenze. In Spagna non gioca"
28 marzo 2017 18:12
Rossi che flop, il Celta Vigo non lo riscatterà. A giugno sarà svincolato, Lazio interessata
28 marzo 2017 10:48
Anche Rossi ritrova il gol in Copa del Rey e il Celta Vigo manda a casa il Valencia (2-1)
12 gennaio 2017 23:13
Rossi & Gomez. Delusioni anche in Germania e Spagna. Solo 3 gol del tedesco, flop totale Pepito
12 novembre 2016 13:31
Continua il flop di Rossi al Celta Vigo. Solo e sempre panchina. Prandelli punito da Roncaglia
06 novembre 2016 22:58
PEPITO ED I NUMERI DEL FLOP SPAGNOLO. AVEVA RAGIONE PAULO...
31 ottobre 2016 23:22
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