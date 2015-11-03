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Notizie Celta Vigo Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina è interessata a Fer Lopez, giocatore spagnolo offensivo del Wolverhampton"

05 dicembre 2025 13:34

Pedullà sul mercato viola: "Fatti nomi senza fondamento. Gonzalez, Bennacer e Asllani mai trattati"

20 giugno 2025 00:11

Dalla Spagna riportano: "Fiorentina e Bologna sono in corsa per l'esterno del Celta Vigo Alfon Gonzalez"

07 giugno 2025 16:54

La Fiorentina mette gli occhi su Alfonso Gonzalez del Celta Vigo. Ci sono anche Como e Sassuolo

24 maggio 2025 15:42

Nazione non ha dubbi: "La Fiorentina piomba su Fer Lopez, è in uscita dal Celta Vigo"

20 aprile 2025 09:46

Dalla Spagna: "Gabri Veiga stanco dell'Arabia valuta il ritorno in Europa, anche la Fiorentina tra le pretendenti"

16 novembre 2024 23:19

Dalla Spagna: "Occasione in casa Fiorentina, Celta Vigo in lizza con altri club per Duncan"

21 maggio 2024 16:07

Che figuraccia Gabri Veiga, sceglie l'Arabia per il progetto, dopo 6 mesi è giù stufo e torna in Spagna

16 novembre 2023 20:45

TMW, Fiorentina si muove per il giovane esterno Rodriguez del Celta Vigo. È in scadenza di contratto

27 luglio 2023 22:41

Nazione, tutti pazzi per Dragowski: sul portiere ci sono Spezia, Torino e Celta Vigo

24 luglio 2022 17:30

TMW, offerta Fiorentina per Galan: proposti 7 milioni più Dragowski per il terzino sinistro del Celta Vigo

14 giugno 2022 16:07

Dalla Spagna, Fiorentina interessata a Galan. Il Celta Vigo vuole monetizzare: serviranno 10 milioni.

11 giugno 2022 22:45

TMW, Fiorentina interessata a Javi Galan, terzino sinitro del Celta Vigo, costa 10 milioni di euro

06 giugno 2022 15:25

Nel 2017 era praticamente della Fiorentina, Emre Mor domenica verrà visionato dalla società viola

11 maggio 2022 19:08

TMW, Mandzukic alla Fiorentina? No, niente Italia. L'ex Juve è vicino alla firma con il Celta Vigo

12 novembre 2020 18:11

Di Marzio, Iachini, oltre alla Spal anche il Celta Vigo pensa a lui. Il mister vorrebbe continuare alla Fiorentina

24 luglio 2020 10:46

Coronavirus, Pione Sisto del Celta Vigo rompe la quarantena e torna in Danimarca senza autorizzazione

28 marzo 2020 16:43

TMW, il Celta Vigo propone ai viola Brais Mendez. La clausola è di 25 milioni. Su di lui anche il Bayern Monaco

30 agosto 2019 20:32

Ufficiale: l'ex difensore viola Facundo Roncaglia va a giocare nell'Osasuna. Arriva dal Celta Vigo

09 agosto 2019 14:45

Gazzetta, piace il serbo Radoja del Celta Vigo per il centrocampo. Contatti anche per De Paul

10 luglio 2018 09:33

Radoja, un centrocampista molto forte, che potrebbe arrivare a Firenze con un bello sconto

22 giugno 2018 23:49

Dopo Badelj. Ecco i quattro-cinque nomi in lizza. Si guarda in casa Celta Vigo

22 giugno 2018 10:30

Obiettivi: sfumano definitivamente Paletta e Emre Mor, nel loro futuro ci sono Lazio e Celta Vigo

29 agosto 2017 12:40

Celta Vigo in pole per Emre Mor, per il turco resta in piedi l'ipotesi Torino...

28 agosto 2017 18:18

Dalla Spagna: Larsson si allontana dalla Fiorentina, c'è l'accordo con il Celta Vigo

31 luglio 2017 12:31

L'ex Viola Roncaglia è ad un passo dal Milan, altro tassello per la difesa rossonera.

14 luglio 2017 23:57

Dalla Spagna, la Fiorentina offre 12 milioni per Jonny Castro, terzino sinistro del Celta Vigo

11 luglio 2017 10:28

Retroscena Roncaglia, Corvino avrebbe voluto tenerlo ma al suo arrivo era già troppo tardi

13 maggio 2017 11:52

Roncaglia: "Sono andato via da Firenze perché lo ha voluto la società. Io sarei rimasto alla Fiorentina"

05 maggio 2017 12:44

Adesso è ufficiale, Rossi si è rotto il legamento crociato, a comunicarlo il Celta Vigo

10 aprile 2017 13:05

Nuovo crac al ginocchio per Giuseppe Rossi, esce dopo mezz'ora nella partita contro l'Eibar

09 aprile 2017 19:37

Ag. Rossi: "Ha grande tecnica e ora sta bene, vogliamo una big"

03 aprile 2017 17:41

Ag. Rossi: "È ancora di proprietà della Fiorentina ma non torna a Firenze. In Spagna non gioca"

28 marzo 2017 18:12

Rossi che flop, il Celta Vigo non lo riscatterà. A giugno sarà svincolato, Lazio interessata

28 marzo 2017 10:48

Anche Rossi ritrova il gol in Copa del Rey e il Celta Vigo manda a casa il Valencia (2-1)

12 gennaio 2017 23:13

Rossi & Gomez. Delusioni anche in Germania e Spagna. Solo 3 gol del tedesco, flop totale Pepito

12 novembre 2016 13:31

Continua il flop di Rossi al Celta Vigo. Solo e sempre panchina. Prandelli punito da Roncaglia

06 novembre 2016 22:58

PEPITO ED I NUMERI DEL FLOP SPAGNOLO. AVEVA RAGIONE PAULO...

31 ottobre 2016 23:22

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