Pedullà sul mercato viola: “Fatti nomi senza fondamento. Gonzalez, Bennacer e Asllani mai trattati”

La Fiorentina ha preso Edin Dzeko, l’unica cosa che conta. Sul resto ci sono nomi in libertà assolutamente da confermare oppure meglio di no. Non abbiamo avuto tracce su Asllani e Bennacer, il discorso vale per Alfon Gonzalez, esterno offensivo classe 1999 in scadenza di contratto con il Celta Vigo. Hanno parlato addirittura di una proposta, uno tra mille nomi in libertà, invece non ci sono stati contatti e il ragazzo – almeno in questi giorni – mai è stato nel radar della Fiorentina.

Lo riporta www.alfredopedulla.com