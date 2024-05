Dalla Spagna: “Occasione in casa Fiorentina, Celta Vigo in lizza con altri club per Duncan”

La Fiorentina si starebbe preparando per una vera e propria rivoluzione a centrocampo, poiché diversi giocatori sono oramai in scadenza di contratto. Tra questi spunta Alfred Duncan, i cui termini contrattuali sono fissati a giugno e potrebbe lasciare Firenze proprio in estate. Dalla Spagna i rumours sulla sua prossima destinazione: sembrerebbe che il ghanese, classe ’93, abbia richiamato l’interesse del Celta Vigo, club de LaLiga. L’ingaggio di Duncan da parte del club spagnolo sarebbe però “disturbato” dall’interesse di altre squadre, le quali vorrebbero sfruttare l’occasione per aggiudicarselo, considerate le sue buone prestazioni in questa stagione che si avvia al termine. Per il momento nessuna notizia circa un ipotetico rinnovo con la Fiorentina.

