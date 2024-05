In questo momento la Fiorentina non ha preso in considerazione l’opzione Sarri per la panchina

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nonostante Maurizio Sarri si è offerto per la panchina della Fiorentina della prossima stagione con parole molto chiare e dirette, in questo momento la società viola non ha preso in considerazione questa ipotesi scartando di fatto il tecnico ex Napoli e Lazio. La società viola sta sondando altri profili per la panchina e tra questi non c’è il nome di Sarri che non interessa dunque al club di Commisso che non lo considera il profilo giusto per il percorso che ha in mente.

