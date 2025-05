La Fiorentina mette gli occhi su Alfonso Gonzalez del Celta Vigo. Ci sono anche Como e Sassuolo

La Fiorentina continua ad avere un occhio di riguardo per l’estero per la prossima sessione di calciomercato. La società viola sta cercando un nuovo attaccante esterno e avrebbero posato lo sguardo su Alfonso Gonzalez, esterno classe 1999 del Celta Vigo, autore di una stagione positiva nella Liga spagnola. Il calciatore ha realizzato 5 gol in 25 presenze, sfornando anche 2 assist con 1.299 minuti all’attivo.

La concorrenza per il giocatore non manca. Il neo promosso Sassuolo è interessato ad Alfonso Gonzalez, tuttavia sulle sue tracce ci sarebbe anche l’ambizioso Como guidato da Cesc Fabregas. Il calciatore è in scadenza a giugno 2025, e avrebbe messo la firma su un preaccordo con il Siviglia, per tre stagioni. Secondo la testata sportiva Marca, per liberarsi da questo accordo, c’è una clausola rescissoria di 5 milioni di euro. Tra i club interessati anche il Villarreal.