Dalla Spagna, la Fiorentina offre 12 milioni per Jonny Castro, terzino sinistro del Celta Vigo
In Spagna raccontano dell'offensiva della Fiorentina per il terzino di fascia sinistra, ma il Celta Vigo vuole 16 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2017 10:28
Secondo quanto riportato da Crtvg, emittente galiziana, la Fiorentina avrebbe offerto 12 milioni di euro per il terzino sinistro del Celta Vigo Jonny Castro. Gli spagnoli però ritengono l’offerta troppo bassa per lasciar partire l’esterno e chiedono il pagamento della clausola da 16 milioni di euro.
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