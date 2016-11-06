Continua il flop di Rossi al Celta Vigo. Solo e sempre panchina. Prandelli punito da Roncaglia

Questa sera in Spagna si sono incontrate Celta Vigo e Valencia per una gara con il profumo di Fiorentina

Nella serata di oggi è andata in scena in Spagna una sfida abbastanza famigliare per i tifosi viola, infatti si sono sfidati il Celta Vigo di Roncaglia e Giuseppe Rossi contro il Valencia di mister Cesare Prandelli. La partita ha visto la vittoria della squadra di Roncaglia e Rossi che si sono imposti per 2 a 1 con un gol proprio di Facundo Roncaglia che ha firmato l'uno a zero. Periodo nero per Cesare Prandelli che nelle ultime tre partite ha accumulato un solo punto con uno score di due sconfitte e un pareggio. Male ancora Giuseppe Rossi, il centravanti ex viola, è stato lasciato ancora una volta per tutta la gara in panchina. In questi due mesi e mezzo in Spagna Pepito ha solo collezionato panchine e tribune.