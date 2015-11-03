Notizie Roncaglia Fiorentina

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Papu Gomez: "Chi è il difensore più forte mai affrontato? Facundo Roncaglia"

04 marzo 2020 19:44

Ufficiale: l'ex difensore viola Facundo Roncaglia va a giocare nell'Osasuna. Arriva dal Celta Vigo

09 agosto 2019 14:45

Roncaglia: “Firenze nel mio cuore, Montella garanzia di ambizione. Con lui ognuno di noi...”

14 aprile 2019 12:37

Gomez: "Sono stato vicino alla Fiorentina. Il difensore più forte mai incontrato è stato Roncaglia"

04 ottobre 2017 12:34

L'ex Viola Roncaglia è ad un passo dal Milan, altro tassello per la difesa rossonera.

14 luglio 2017 23:57

Retroscena Roncaglia, Corvino avrebbe voluto tenerlo ma al suo arrivo era già troppo tardi

13 maggio 2017 11:52

Roncaglia: "Sono andato via da Firenze perché lo ha voluto la società. Io sarei rimasto alla Fiorentina"

05 maggio 2017 12:44

Continua il flop di Rossi al Celta Vigo. Solo e sempre panchina. Prandelli punito da Roncaglia

06 novembre 2016 22:58

Addio Roncaglia, va al Celta Vigo: "Accordo raggiunto, ora le visite"

12 luglio 2016 14:47

Ag. Roncaglia: "Sarà addio con la Fiorentina, i motivi della scelta e i desideri di Facundo..."

19 aprile 2016 10:59

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