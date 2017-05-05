Roncaglia: "Sono andato via da Firenze perché lo ha voluto la società. Io sarei rimasto alla Fiorentina"
Loro non hanno voluto che io rimanessi. Così sono andato via. Io e la mia famiglia stavamo bene a Firenze" così Roncaglia a TV8
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2017 12:44
Dopo la semifinale di Europa League ha parlato a TV8 Facundo Roncaglia, difensore ora al Celta Vigo ed ex giocatore della Fiorentina, queste le sue parole: "La decisione finale è stata della società. Io e la mia famiglia stavamo bene a Firenze ma non ho trovato l’accordo con la società per il rinnovo di contratto. Il Celta mi ha cercato e per questo ho deciso di venire qui”.