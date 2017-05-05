Roncaglia: "Sono andato via da Firenze perché lo ha voluto la società. Io sarei rimasto alla Fiorentina"

Loro non hanno voluto che io rimanessi. Così sono andato via. Io e la mia famiglia stavamo bene a Firenze" così Roncaglia a TV8

A cura di Redazione Labaroviola 05 maggio 2017 12:44

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