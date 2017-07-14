L'ex Viola Roncaglia è ad un passo dal Milan, altro tassello per la difesa rossonera.
Stando a quanto rivela TuttoMercatoWeb, l'ex Fiorentina Facundo Roncaglia sarebbe molto vicino a vestire il rossonero. Il Milan, nonostante l'acquisto di Bonucci, cerca ancora difensori e Montella avr...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 23:57
Stando a quanto rivela TuttoMercatoWeb, l'ex Fiorentina Facundo Roncaglia sarebbe molto vicino a vestire il rossonero. Il Milan, nonostante l'acquisto di Bonucci, cerca ancora difensori e Montella avrebbe indicato l'argentino come profilo numero uno. Celta Vigo e Rossoneri stanno dialogando in queste ore per concludere la trattativa, già molto ben avviata...