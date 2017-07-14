L'ex Viola Roncaglia è ad un passo dal Milan, altro tassello per la difesa rossonera.

Stando a quanto rivela TuttoMercatoWeb, l'ex Fiorentina Facundo Roncaglia sarebbe molto vicino a vestire il rossonero. Il Milan, nonostante l'acquisto di Bonucci, cerca ancora difensori e Montella avr...

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2017 23:57

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