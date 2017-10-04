Gomez: "Sono stato vicino alla Fiorentina. Il difensore più forte mai incontrato è stato Roncaglia"
Non ho mai incontrato così tante difficoltà come contro Roncaglia. Le offerte..." Papu Gomez si racconta al quotidiano Il Giorno
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2017 12:34
Papu Gomez ha parlato al quotidiano "Il Giorno" queste le sue parole sulla Fiorentina:
"Ricordo i miei mancati trasferimenti del passato. Due su tutti, Atletico Madrid e Inter. Senza dimenticare Fiorentina, Milan, Lazio... L'Atletico è il rimpianto più grande, nel 2014 vinse la Liga. Mai stato davvero vicino vicino al Milan mentre sono stato ad un passo dalla Lazio. Il difensore più forte che ho incontrato? Ho sempre faticato tantissimo con Roncaglia".