Notizie Gomez Fiorentina

Papu Gomez: "Mi piacerebbe giocare nella Fiorentina perché ha un modulo perfetto per le mie caratteristiche"
20 aprile 2025 14:22
Papu Gomez: "Sono stato molto vicino alla Fiorentina, mi piacerebbe giocare in questa squadra magari l'anno prossimo"
27 marzo 2025 13:58
Gomez: "Se non esistessero gli infortuni la Fiorentina con me e Rossi poteva vincere lo scudetto"
24 marzo 2025 18:08
Papu Gomez positivo al doping. Squalifica 2 anni. Finisce l'avventura col Monza: "Era solo sciroppo"
20 ottobre 2023 15:38
Gomez non lo vuole nessuno, il giocatore sta per arrendersi: "Sto pensando di ritirarmi dal calcio"
23 settembre 2023 15:39
Finisce l'avvenuta del Papu Gomez al Siviglia. L'argentino a giugno può tornare in Italia
28 marzo 2023 22:24
TMW, Fiorentina su Valentin Gomez, difensore argentino classe 2003 del Velez. Centrale mancino
06 gennaio 2023 20:45
Dall'Argentina, Burdisso vuole per la Fiorentina il forte giovane Gomez del Velez, costa 10 milioni
05 gennaio 2023 12:23
Nazione, Papu Gomez e Milik le idee della Fiorentina se Vlahovic se ne va a gennaio
20 gennaio 2022 10:39
Dalla Spagna, Papu Gomez interessa alla Fiorentina e potrebbe tornare in serie A. Inter favorita
27 dicembre 2021 12:38
Riso: "Sensi alla Fiorentina? No, rimane all'Inter. Gomez innamorato di Siviglia, non tornerà in Italia"
22 luglio 2021 21:35
La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?
05 maggio 2021 14:52
Papu-Siviglia: arrivano le firme. All'Atalanta 7.5 milioni di euro, contratto fino al 2024 per Gomez
25 gennaio 2021 22:04
Ceccarini: "Papu Gomez va al Siviglia. All'Atalanta 8 milioni di euro"
25 gennaio 2021 16:33
Marino: "Sapete più notizie voi dell'Atalanta su Gomez"
23 gennaio 2021 19:08
Papu-Siviglia fatta? Monchi frena: "Ci stiamo lavorando, ma c'è ancora molta strada da fare"
23 gennaio 2021 00:47
Di Marzio, Gomez accetta il Siviglia. Offerti 7 milioni all'Atalanta, si può chiudere nelle prossime ore
23 gennaio 2021 00:14
Attenta Fiorentina, anche il Siviglia vuole Gomez, l'Atalanta vuole venderlo all'estero
22 gennaio 2021 19:21
Gomez: L' Atalanta chiede ancora 10 milioni. L' argentino fa sapere che intende restare in Italia
21 gennaio 2021 17:21
Cecchi: "Se arriva il Papu sarà addio a Ribery. Commisso chiarisca futuro di Pradè e Prandelli"
21 gennaio 2021 08:44
Scontro in casa Atalanta per Gomez alla Fiorentina. Tutto possibile, Roma e Lazio dietro i viola
20 gennaio 2021 22:50
Repubblica, Gomez alla Fiorentina? 10 milioni il costo. Ribery e Callejon potrebbero farne le spese
20 gennaio 2021 10:49
La Rai annuncia: il Papu Gomez sta pensando di accettare la proposta della Fiorentina
19 gennaio 2021 20:43
Gomez non ha mai chiuso alla Fiorentina, si lavora al doppio colpo con Torreira. Tempi non brevi
19 gennaio 2021 16:41
"Caro Commisso, servono dirigenti di calcio. Gomez? Farà la fine di Ribery e si arrabbierà..."
19 gennaio 2021 16:13
Corriere Fiorentino, Papu Gomez l'obiettivo principale della Fiorentina: ecco la strategia di Pradè
19 gennaio 2021 09:42
Venerato: "Gomez occasione degli ultimi giorni. Ci sono stati contatti con Gervinho"
16 gennaio 2021 22:59
Di Marzio: "L'Atalanta ha deciso di non dare Gomez alle big italiane, in Italia solo alla Fiorentina"
13 gennaio 2021 13:37
Fiorentina: Atteggiamento e mentalità migliorate, il gioco latita. Papu e Torreira per il salto
12 gennaio 2021 16:12
Gazzetta, in casa Inter solo due mesi di stipendi pagati. Altro che Gomez, deve solo vendere
12 gennaio 2021 11:30
Corriere di Bergamo, la Fiorentina pronta a offrire a Gomez 4 milioni netti a stagione per due anni e mezzo
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Di Marzio conferma: "È vero, la Fiorentina vuole prendere Gomez, il Papu per ora dice no"
08 gennaio 2021 15:15
Tuttosport, Fiorentina su Papu Gomez ma l'Atalanta non lo regalerà. L'alternativa è Pavoletti
08 gennaio 2021 11:52
Corriere Fiorentino, Gomez-Fiorentina operazione complessa: può arrivare se non va in un top club
08 gennaio 2021 10:40
Bucchioni conferma: "La Fiorentina vuole Gomez ma il giocatore aspetta società più ambiziose"
08 gennaio 2021 00:35
Da Bergamo rivelano: "La Fiorentina pronta a offrire 10 milioni per Gomez, l'Atalanta direbbe si"
07 gennaio 2021 17:20
Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Gomez. Pronta offerta all'Atalanta
07 gennaio 2021 01:57
Gomez non chiude alla Fiorentina. Inter e Milan non sicure, Firenze possibilità, decide Prandelli?
26 dicembre 2020 20:21
Striscia la Notizia manda il Papu Gomez anche alla Fiorentina, non ci sono solo Inter e Milan
21 dicembre 2020 22:11
Tapiro di Striscia a Gomez? Non la prende bene, premio rotto. Ma il Papu spiega su Instagram
21 dicembre 2020 18:58
La rottura tra Gomez e Gasp adesso è definitiva. L'Atalanta ha deciso, sarà venduto ma non regalato
20 dicembre 2020 16:19
CALLEJON FLOP, SERVONO ESTERNI. NAINGGOLAN, ELSHA E GOMEZ DA PROVARE A PRENDERE
19 dicembre 2020 20:36
Corriere dello Sport: "Fiorentina, servono giocatori come Gomez, Milik o De Paul"
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Pedullà sulla Gazzetta: "Chi vuole il Papu Gomez deve spendere 10 milioni per prenderlo"
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Libero conferma, anche la Fiorentina è interessata a comprare Gomez. Papu vuole restare in Italia
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Panorama, la Fiorentina vuole il Papu Gomez dopo la rottura. Lo vogliono anche Milan e Napoli
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Gomez furioso con Gasperini, non ha avuto le scuse. Vuole andare via
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Gasperini: "La società deve decidere su Gomez. Io penso già all'alternativa. Ilicic non c'entra nulla"
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Di Marzio annuncia: "Rottura totale tra Gasperini e Papu Gomez. A gennaio sarà cessione"
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Gasperini resta ma non fa giocare Ilicic e Gomez, contro la Fiorentina possibile doppia esclusione
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Gomez esplode: "Il VAR è una merda, forse gli arbitri ce l'hanno con me"
19 dicembre 2019 20:38
Dalla Germania, Mario Gomez riserva allo Stoccarda in B tedesca, può andare in Giappone
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Gasperini: "Sembrava stregata. Gomez e Ilicic ci danno certezze. Chiesa? Fortunato, ma bravo.."
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Mario Gomez, che brutta fine. Messo a passare il cencio per punizione allo Stoccarda
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(VIDEO): la storia delle sfide tra Genoa e Fiorentina. Ricordate quel 5-2 con Rossi e Gomez?
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Gomez: "E' un'emozione enorme, volevamo portare Bergamo in finale. La vittoria la dedico..."
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Sonetti: "Giocatori viola con poca tenuta mentale. Se lasci 50 metri liberi al Papu.."
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"Due anni senza Europa? Non è colpa mia l'ingaggio folle di Gomez e se il bilancio viola..."
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(VIDEO): Mario Gomez, Antognoni e la tripletta di Bati. Arriva Fiorentina-Cagliari
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Il Besiktas tuona: "La Fiorentina ci deve quattro milioni e mezzo di Euro!"
07 giugno 2018 12:48
Gomez: "Viola una buona squadra, è stata una bella partita. Quando facciamo turnover.."
18 febbraio 2018 19:58
Gomez: "Sono stato vicino alla Fiorentina. Il difensore più forte mai incontrato è stato Roncaglia"
04 ottobre 2017 12:34
Gomez: "Firenze esperienza bellissima, torno sempre quando posso. Ecco cosa ho detto a Babacar..."
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Gazzetta: la Fiorentina ritrova Mario Gomez, ma oggi non sarà una festa. Il motivo...
06 agosto 2017 11:03
Domenica la Fiorentina ritrova Mario Gomez, il più grande rimpianto dell'era Della Valle..
03 agosto 2017 10:13
La Nazione continua il suo viaggio nei conti viola. Dal disastro economico Rossi-Gomez alla quotazione di vendita
02 giugno 2017 08:33
Gomez: "Sceglierei ancora Firenze. Non mi pento delle mie scelte anche se avrei potuto fare di meglio"
18 aprile 2017 19:56
Gazzetta.it: le triplette di Gomez e Rossi ed i rimpianti viola
04 aprile 2017 17:15
Chi si rivede: Gomez torna al gol ed il M'gladbach perde (1-2) anche contro il Wolfsburg
21 dicembre 2016 10:47
Rossi & Gomez. Delusioni anche in Germania e Spagna. Solo 3 gol del tedesco, flop totale Pepito
12 novembre 2016 13:31
Dall'Inghilterra raccontano la Fiorentina e mostrano che formazione ci sarebbe ora senza cessioni
03 novembre 2016 19:14
Gomez:" Pentito di essere tornato in Germania, lasciare il Besiktas un errore"
05 ottobre 2016 11:01
Bagarre Gomez: il Besiktas chiede 3,5 milioni, bonifico viola da 1
06 settembre 2016 15:41
SOLO UN MILIONE DAL WOLFSBURG PER MARIO GOMEZ, IL MOTIVO. ECCO QUANTO RISPARMIA LA FIORENTINA
18 agosto 2016 20:17
Nazione: Gomez, un addio senza rimpianti. Ha vinto Corvino
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Cinque milioni dal Wolfsburg per Gomez, sorride la Fiorentina. Ora si aspetta il si del calciatore
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12 agosto 2016 15:09
Gomez allo Sporting Lisbona: dal Portogallo accelerano
04 agosto 2016 14:18
Gustavo Gomez vicino alla Fiorentina? No, è il nuovo colpo del Milan per la difesa
03 agosto 2016 23:18
Dg Besiktas: "Gomez sta trattando con Barcellona e Borussia Dortmund, impossibile torni qui"
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GOMEZ, ROSSI E QUELLA GARA PIENA DI STIMOLI. QUANDO LA VOGLIA DI RIVALSA E' TANTA...
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E se Gomez alla fine restasse? Tutte le possibilità per lui. Mentre Babacar...
11 luglio 2016 09:19
Gomez: "L'Italia mi piace ancora", Besiktas: "Chiudiamo venerdì". Basanta addio
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Corvino fissa il prezzo di Gomez: se non arrivano i soldi resta a Firenze
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Svolta Gomez: "Resto in Turchia, accordatevi con la Fiorentina"
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La lista delle cessioni sicure è gia pronta. A dettarle è il monte ingaggi. Ecco i due ordini di DDV a Corvino
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15 maggio 2016 10:12
Macia libero, ecco perché può tornare. Svolta Gomez: "Resta qua"
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Colpo di scena: Gomez torna a Firenze se non decide entro domani
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Besiktas: "Pagheremo i 1000 euro per Gomez prima di Euro2016"
13 aprile 2016 14:54
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