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Notizie Gomez Fiorentina

Papu Gomez: "Mi piacerebbe giocare nella Fiorentina perché ha un modulo perfetto per le mie caratteristiche"

20 aprile 2025 14:22

Papu Gomez: "Sono stato molto vicino alla Fiorentina, mi piacerebbe giocare in questa squadra magari l'anno prossimo"

27 marzo 2025 13:58

Gomez: "Se non esistessero gli infortuni la Fiorentina con me e Rossi poteva vincere lo scudetto"

24 marzo 2025 18:08

Papu Gomez positivo al doping. Squalifica 2 anni. Finisce l'avventura col Monza: "Era solo sciroppo"

20 ottobre 2023 15:38

Gomez non lo vuole nessuno, il giocatore sta per arrendersi: "Sto pensando di ritirarmi dal calcio"

23 settembre 2023 15:39

Finisce l'avvenuta del Papu Gomez al Siviglia. L'argentino a giugno può tornare in Italia

28 marzo 2023 22:24

TMW, Fiorentina su Valentin Gomez, difensore argentino classe 2003 del Velez. Centrale mancino

06 gennaio 2023 20:45

Dall'Argentina, Burdisso vuole per la Fiorentina il forte giovane Gomez del Velez, costa 10 milioni

05 gennaio 2023 12:23

Nazione, Papu Gomez e Milik le idee della Fiorentina se Vlahovic se ne va a gennaio

20 gennaio 2022 10:39

Dalla Spagna, Papu Gomez interessa alla Fiorentina e potrebbe tornare in serie A. Inter favorita

27 dicembre 2021 12:38

Riso: "Sensi alla Fiorentina? No, rimane all'Inter. Gomez innamorato di Siviglia, non tornerà in Italia"

22 luglio 2021 21:35

La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?

05 maggio 2021 14:52

Papu-Siviglia: arrivano le firme. All'Atalanta 7.5 milioni di euro, contratto fino al 2024 per Gomez

25 gennaio 2021 22:04

Ceccarini: "Papu Gomez va al Siviglia. All'Atalanta 8 milioni di euro"

25 gennaio 2021 16:33

Marino: "Sapete più notizie voi dell'Atalanta su Gomez"

23 gennaio 2021 19:08

Papu-Siviglia fatta? Monchi frena: "Ci stiamo lavorando, ma c'è ancora molta strada da fare"

23 gennaio 2021 00:47

Di Marzio, Gomez accetta il Siviglia. Offerti 7 milioni all'Atalanta, si può chiudere nelle prossime ore

23 gennaio 2021 00:14

Attenta Fiorentina, anche il Siviglia vuole Gomez, l'Atalanta vuole venderlo all'estero

22 gennaio 2021 19:21

Gomez: L' Atalanta chiede ancora 10 milioni. L' argentino fa sapere che intende restare in Italia

21 gennaio 2021 17:21

Cecchi: "Se arriva il Papu sarà addio a Ribery. Commisso chiarisca futuro di Pradè e Prandelli"

21 gennaio 2021 08:44

Scontro in casa Atalanta per Gomez alla Fiorentina. Tutto possibile, Roma e Lazio dietro i viola

20 gennaio 2021 22:50

Repubblica, Gomez alla Fiorentina? 10 milioni il costo. Ribery e Callejon potrebbero farne le spese

20 gennaio 2021 10:49

La Rai annuncia: il Papu Gomez sta pensando di accettare la proposta della Fiorentina

19 gennaio 2021 20:43

Gomez non ha mai chiuso alla Fiorentina, si lavora al doppio colpo con Torreira. Tempi non brevi

19 gennaio 2021 16:41

"Caro Commisso, servono dirigenti di calcio. Gomez? Farà la fine di Ribery e si arrabbierà..."

19 gennaio 2021 16:13

Corriere Fiorentino, Papu Gomez l'obiettivo principale della Fiorentina: ecco la strategia di Pradè

19 gennaio 2021 09:42

Venerato: "Gomez occasione degli ultimi giorni. Ci sono stati contatti con Gervinho"

16 gennaio 2021 22:59

Di Marzio: "L'Atalanta ha deciso di non dare Gomez alle big italiane, in Italia solo alla Fiorentina"

13 gennaio 2021 13:37

Fiorentina: Atteggiamento e mentalità migliorate, il gioco latita. Papu e Torreira per il salto

12 gennaio 2021 16:12

Gazzetta, in casa Inter solo due mesi di stipendi pagati. Altro che Gomez, deve solo vendere

12 gennaio 2021 11:30

Corriere di Bergamo, la Fiorentina pronta a offrire a Gomez 4 milioni netti a stagione per due anni e mezzo

12 gennaio 2021 10:10

Di Marzio conferma: "È vero, la Fiorentina vuole prendere Gomez, il Papu per ora dice no"

08 gennaio 2021 15:15

Tuttosport, Fiorentina su Papu Gomez ma l'Atalanta non lo regalerà. L'alternativa è Pavoletti

08 gennaio 2021 11:52

Corriere Fiorentino, Gomez-Fiorentina operazione complessa: può arrivare se non va in un top club

08 gennaio 2021 10:40

Bucchioni conferma: "La Fiorentina vuole Gomez ma il giocatore aspetta società più ambiziose"

08 gennaio 2021 00:35

Da Bergamo rivelano: "La Fiorentina pronta a offrire 10 milioni per Gomez, l'Atalanta direbbe si"

07 gennaio 2021 17:20

Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Gomez. Pronta offerta all'Atalanta

07 gennaio 2021 01:57

Gomez non chiude alla Fiorentina. Inter e Milan non sicure, Firenze possibilità, decide Prandelli?

26 dicembre 2020 20:21

Striscia la Notizia manda il Papu Gomez anche alla Fiorentina, non ci sono solo Inter e Milan

21 dicembre 2020 22:11

Tapiro di Striscia a Gomez? Non la prende bene, premio rotto. Ma il Papu spiega su Instagram

21 dicembre 2020 18:58

La rottura tra Gomez e Gasp adesso è definitiva. L'Atalanta ha deciso, sarà venduto ma non regalato

20 dicembre 2020 16:19

CALLEJON FLOP, SERVONO ESTERNI. NAINGGOLAN, ELSHA E GOMEZ DA PROVARE A PRENDERE

19 dicembre 2020 20:36

Corriere dello Sport: "Fiorentina, servono giocatori come Gomez, Milik o De Paul"

18 dicembre 2020 17:31

Pedullà sulla Gazzetta: "Chi vuole il Papu Gomez deve spendere 10 milioni per prenderlo"

17 dicembre 2020 21:06

Libero conferma, anche la Fiorentina è interessata a comprare Gomez. Papu vuole restare in Italia

15 dicembre 2020 14:30

Panorama, la Fiorentina vuole il Papu Gomez dopo la rottura. Lo vogliono anche Milan e Napoli

14 dicembre 2020 20:47

Gomez furioso con Gasperini, non ha avuto le scuse. Vuole andare via

14 dicembre 2020 20:04

Gasperini: "La società deve decidere su Gomez. Io penso già all'alternativa. Ilicic non c'entra nulla"

13 dicembre 2020 17:40

Di Marzio annuncia: "Rottura totale tra Gasperini e Papu Gomez. A gennaio sarà cessione"

13 dicembre 2020 14:40

Gasperini resta ma non fa giocare Ilicic e Gomez, contro la Fiorentina possibile doppia esclusione

11 dicembre 2020 13:44

Gomez esplode: "Il VAR è una merda, forse gli arbitri ce l'hanno con me"

19 dicembre 2019 20:38

Dalla Germania, Mario Gomez riserva allo Stoccarda in B tedesca, può andare in Giappone

21 novembre 2019 13:12

Gasperini: "Sembrava stregata. Gomez e Ilicic ci danno certezze. Chiesa? Fortunato, ma bravo.."

22 settembre 2019 21:35

Mario Gomez, che brutta fine. Messo a passare il cencio per punizione allo Stoccarda

13 settembre 2019 13:05

(VIDEO): la storia delle sfide tra Genoa e Fiorentina. Ricordate quel 5-2 con Rossi e Gomez?

01 settembre 2019 13:07

Gomez: "E' un'emozione enorme, volevamo portare Bergamo in finale. La vittoria la dedico..."

26 aprile 2019 00:02

Sonetti: "Giocatori viola con poca tenuta mentale. Se lasci 50 metri liberi al Papu.."

05 marzo 2019 21:43

"Due anni senza Europa? Non è colpa mia l'ingaggio folle di Gomez e se il bilancio viola..."

25 gennaio 2019 09:56

(VIDEO): Mario Gomez, Antognoni e la tripletta di Bati. Arriva Fiorentina-Cagliari

19 ottobre 2018 16:51

Il Besiktas tuona: "La Fiorentina ci deve quattro milioni e mezzo di Euro!"

07 giugno 2018 12:48

Gomez: "Viola una buona squadra, è stata una bella partita. Quando facciamo turnover.."

18 febbraio 2018 19:58

Gomez: "Sono stato vicino alla Fiorentina. Il difensore più forte mai incontrato è stato Roncaglia"

04 ottobre 2017 12:34

Gomez: "Firenze esperienza bellissima, torno sempre quando posso. Ecco cosa ho detto a Babacar..."

06 agosto 2017 21:22

Gazzetta: la Fiorentina ritrova Mario Gomez, ma oggi non sarà una festa. Il motivo...

06 agosto 2017 11:03

Domenica la Fiorentina ritrova Mario Gomez, il più grande rimpianto dell'era Della Valle..

03 agosto 2017 10:13

La Nazione continua il suo viaggio nei conti viola. Dal disastro economico Rossi-Gomez alla quotazione di vendita

02 giugno 2017 08:33

Gomez: "Sceglierei ancora Firenze. Non mi pento delle mie scelte anche se avrei potuto fare di meglio"

18 aprile 2017 19:56

Gazzetta.it: le triplette di Gomez e Rossi ed i rimpianti viola

04 aprile 2017 17:15

Chi si rivede: Gomez torna al gol ed il M'gladbach perde (1-2) anche contro il Wolfsburg

21 dicembre 2016 10:47

Rossi & Gomez. Delusioni anche in Germania e Spagna. Solo 3 gol del tedesco, flop totale Pepito

12 novembre 2016 13:31

Dall'Inghilterra raccontano la Fiorentina e mostrano che formazione ci sarebbe ora senza cessioni

03 novembre 2016 19:14

Gomez:" Pentito di essere tornato in Germania, lasciare il Besiktas un errore"

05 ottobre 2016 11:01

Bagarre Gomez: il Besiktas chiede 3,5 milioni, bonifico viola da 1

06 settembre 2016 15:41

SOLO UN MILIONE DAL WOLFSBURG PER MARIO GOMEZ, IL MOTIVO. ECCO QUANTO RISPARMIA LA FIORENTINA

18 agosto 2016 20:17

Nazione: Gomez, un addio senza rimpianti. Ha vinto Corvino

18 agosto 2016 10:45

Bild: Gomez è del Wolfsburg, già versati 7 milioni alla Fiorentina

17 agosto 2016 19:18

Cinque milioni dal Wolfsburg per Gomez, sorride la Fiorentina. Ora si aspetta il si del calciatore

17 agosto 2016 10:09

Villarreal in picchiata su Gomez, ma lui tentenna: il motivo

12 agosto 2016 15:09

Gomez allo Sporting Lisbona: dal Portogallo accelerano

04 agosto 2016 14:18

Gustavo Gomez vicino alla Fiorentina? No, è il nuovo colpo del Milan per la difesa

03 agosto 2016 23:18

Dg Besiktas: "Gomez sta trattando con Barcellona e Borussia Dortmund, impossibile torni qui"

03 agosto 2016 12:13

GOMEZ, ROSSI E QUELLA GARA PIENA DI STIMOLI. QUANDO LA VOGLIA DI RIVALSA E' TANTA...

24 luglio 2016 12:49

E se Gomez alla fine restasse? Tutte le possibilità per lui. Mentre Babacar...

11 luglio 2016 09:19

Gomez: "L'Italia mi piace ancora", Besiktas: "Chiudiamo venerdì". Basanta addio

29 giugno 2016 17:58

Corvino fissa il prezzo di Gomez: se non arrivano i soldi resta a Firenze

28 giugno 2016 17:48

Svolta Gomez: "Resto in Turchia, accordatevi con la Fiorentina"

24 giugno 2016 17:57

La lista delle cessioni sicure è gia pronta. A dettarle è il monte ingaggi. Ecco i due ordini di DDV a Corvino

27 maggio 2016 23:36

Il Villarreal vuole Rossi ma offre pochissimo. Gomez invece...

15 maggio 2016 10:12

Macia libero, ecco perché può tornare. Svolta Gomez: "Resta qua"

25 aprile 2016 17:37

Colpo di scena: Gomez torna a Firenze se non decide entro domani

21 aprile 2016 17:38

Besiktas: "Pagheremo i 1000 euro per Gomez prima di Euro2016"

13 aprile 2016 14:54

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