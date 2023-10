Papu Gomez positivo al doping. Squalifica 2 anni. Finisce l’avventura col Monza: “Era solo sciroppo”

Dopo il caso di Paul Pogba, in serie A si torna a parlare di doping. Il Papu ha smesso di ballare. Tre settimane dopo aver firmato con il Monza, dove è arrivato a mercato chiuso ma complice il grave infortunio di Caprari, il Papu Gomez ha ricevuto una doccia gelata dalla Spagna.

Le autorità antidoping lo hanno informato che gli verrà comminata una squalifica di due anni, in seguito alla positività riscontrata quando giocava nel Siviglia, nel novembre dello scorso anno qualche giorno prima del mondiale in Qatar. Secondo quanto è emerso in Spagna, durante una seduta di allenamento in Andalusia avvenne a sorpresa un blitz dei medici dell’antidoping.

L’argentino si giustificò adducendo l’assunzione di uno sciroppo in uso dai bambini senza consultare i sanitari del club. Poi la partecipazione alla coppa del Mondo, da cui è tornato in Europa vincitore. Il problema è che dopo mesi di stallo ora è stata notificata la squalifica. Non che il Monza non sapesse. Anzi, ha deciso di correre il rischio quando altre squadre si erano interessate all’attaccante senza affondare il colpo.

A dire il vero c’era l’Arabia ma proprio il Papu al Corriere la scorsa settimana aveva dichiarato. «Intanto non era un’offerta irrinunciabile che mi avrebbe cambiato la vita. Poi quando ho cercato sull’atlante la città dove mi sarei dovuto trasferire, in mezzo al deserto, ho pensato ‘grazie, ma non porto i miei tre figli lì».

La spada di Damocle della sanzione era stata la causa della rescissione del contratto con il Siviglia all’ultimo giorno di mercato. Dopo due spezzoni di partita con la squadra di Palladino, ora cosa succederà? Percorrere la strada del ricorso in Spagna o chiudere anzitempo la carriera?

Adriano Galliani che pur era conoscenza dei rischi quando lo ha ingaggiato per ora preferisce non commentare. Il Monza sta studiando la strategia da adottare. Per il Papu a 35 anni è la decisione della vita. Lo riporta il Corriere della Sera

