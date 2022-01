Nazione, Papu Gomez e Milik le idee della Fiorentina se Vlahovic se ne va a gennaio

Sono due le possibili alternative se Dusan Vlahovic lascerà la Fiorentina già in questa sessione invernale di mercato. Non è un centravanti puro, ma il gioco della squadra di Italiano potrebbe piacere al Papu Gomez, oggi al Siviglia. Il suo costo? 6-10 milioni. Un vecchio pallino della dirigenza è Arkadiusz Milik, a Marsiglia si dice che a lui piacerebbe tornare in Italia. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GRAVINA NON CI STA: “STENDO UN VELO PIETOSO SUI GIUDIZI DI COMMISSO SULLA CLASSE DIRIGENTE”